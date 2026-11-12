Otomobil denize uçtu: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bandırma’nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır