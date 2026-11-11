Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım indirimlerinde aradığını bulmak zaman alıyorsa; bugün fiyatı gerçekten düşen, kuponla daha da uyguna gelen ve hediye fırsatı sunan 10 ürünü tek listede topladık.

11.11 fırsatları başladı ama yüzlerce ürün arasından hangisinin gerçekten avantajlı olduğunu bulmak kolay değil. Biz de bugün hem bütçenizi koruyacak net fiyat düşüşlerini hem de sepet aşamasında ekstra indirim sağlayan özel kodları bir araya getirdik. Dyson’ın süpürge hediyeli kampanyasından Camper ve Adidas’taki dip fiyatlara, Stanley’den Lego ve Tchibo’ya kadar 11 Kasım’ın radarımıza takılan en iyi fırsatları aşağıda!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

1. Stanley Classic Legendary Yalıtımlı Termos

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 1

Ömür boyu garantisi ve içecekleri saatlerce sıcak/soğuk tutan yalıtım kalitesiyle bilinen Stanley termoslarda Kasım ayına özel fiyat düşüşü başladı. İşten seyahate her anınızda yanınızda olacak bu klasik parçayı listenin detaylarından inceleyin.

Ürünü İncele

Stanley termos indirimlerinin tamamı burada!

2. Versace Eros EDP Parfüm

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 2

Erkek parfümleri arasında ikonik bir yere sahip olan Versace Eros'ta indirim oranı %35'e ulaştı. Sepet aşamasında VERSACE150 kodunu kullanarak ekstra fiyat avantajından yararlanmak için sepetinizi hazırlayın.

Ürünü İncele

3. adidas Terrex Ax4

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 3

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex Ax4, yılın en uygun fiyatıyla karşımızda. Ödeme esnasında tanımlanan %33 indirime ek 500 TL ekstra indirim fırsatıyla dip fiyatı yakalamak için hemen göz atın.

Ürünü İncele

Adidas indirimlerini buradan inceleyebilirsiniz.

4. Tchibo'da %50'ye varan indirim

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 4

Evde kahve stoklarını yenilemek isteyenler için Tchibo'da %50'ye varan süper indirim günlerinin bugün son günü. Çekirdek ve kapsül kahvelerinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için linke tıklayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Camper Peu Pista GM Black Erkek Bot

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 5

Tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıkan Camper botta kaçırılmayacak çift avantaj var. %45 net indirime ek olarak ödeme esnasında uygulanan 600 TL indirimle ürün neredeyse yarı fiyatına düşüyor. Bu avantajı kaçırmadan sepete atın.

Ürünü İncele

Büyük Camper indirimindeki tüm modellere buradan göz atabilirsiniz.

6. Dyson Clean+Wash Hygiene

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 6

Dyson indirim döneminin en ses getiren kampanyasını yaptı. Clean+Wash Hygiene ıslak zemin temizleyici alana, Dyson'ın en ince ve hafif kablosuz süpürgesi PencilVac Fluffycones hediye. Stoklarla sınırlı bu dev fırsatı buradan inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 7

Hassas ciltler için tasarlanan esnek başlığı ve PowerCut bıçaklarıyla öne çıkan Philips 3000 serisi tıraş makinesi, 2.274 TL'den 1.674 TL'ye geriledi. Günlük bakım rutininizi uygun fiyata getirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Ürünü İncele

Kasım indirimlerinde indirimde olan Philips ürünleri burada.

8. LEGO setlerinde %46 net indirim

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 8

Koleksiyoncular ve hediye arayışında olanlar için harika bir haberimiz var. Popüler LEGO setlerinde kısa süreliğine geçerli %46 indirim başladı. Favori setinizi seçip sepetinizi tamamlamak için kampanyayı keşfedin.

Ürünü İncele

9. Shark Ninja Detect Power BlendSense Blender Mutfak Sistemi

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 9

Mutfakta profesyonel performans arayanlar için Ninja'nın BlendSense teknolojili blender sistemi 11.11'e özel olarak ilk defa bu fiyat seviyesine geriledi. Tezgahlara güç katacak ürünü incelemek için linke tıklayın!

Ürünü İncele

10. Samsonite Mysight Notebook Sırt Çantası

11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü 10

Kalitesiyle kendini kanıtlayan Samsonite sırt çantasında harika bir indirim fırsatı sunuluyor. İş ve seyahatlerde laptopunuzu ve kişisel eşyalarınızı güvenle taşımak için bu indirimi mutlaka değerlendirin.

Ürünü İncele

İndirimli Samsonite çantalar için buraya tıklayın!

Bu içerik 11 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
indirim
İş birliği İçerikleri
Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

ŞOK'a Lenovo Laptop Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Lenovo Laptop Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

Temizlik rutininizi hızlandıracak Dyson fırsatını kaçırmayın!

Temizlik rutininizi hızlandıracak Dyson fırsatını kaçırmayın!

Temizlik rutininizi hızlandıracak Dyson fırsatını kaçırmayın!

Temizlik rutininizi hızlandıracak Dyson fırsatını kaçırmayın!

Ayakları bir türlü ısınmayanlar: Gowith çoraplar indirimde

Ayakları bir türlü ısınmayanlar: Gowith çoraplar indirimde

Stanley'in çok sevilen termosunda kısa süreli indirim!

Stanley'in çok sevilen termosunda kısa süreli indirim!

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

Sessiz ve uzun ömürlü hava temizleme: Shark NeverChange

Sessiz ve uzun ömürlü hava temizleme: Shark NeverChange

İndirim bu gece bitiyor: LEGO setinin fiyatı 672 TL düştü!

İndirim bu gece bitiyor: LEGO setinin fiyatı 672 TL düştü!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

ŞOK'a Lenovo Laptop Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Lenovo Laptop Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çatalca'da mürettebatının terk ettiği gemi karaya oturdu

İstanbul'da gemi karaya oturdu! Mürettebat detayı...

Erzurum'da barınakta dehşet! Kaymakama saldıran pitbull 3 görevliyi ısırdı; sahibi 4 çalışanı darbetti

Erzurum'da barınakta dehşet! Kaymakama saldıran pitbull 3 görevliyi ısırdı; sahibi 4 çalışanı darbetti

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı

Eyüpsultan‘da silahlı saldırı: 3 yaralı

Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı

Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.