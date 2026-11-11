11.11 Kasım fırsatları: Bugünün kaçırılmayacak 10 indirimli ürünü

11.11 fırsatları başladı ama yüzlerce ürün arasından hangisinin gerçekten avantajlı olduğunu bulmak kolay değil. Biz de bugün hem bütçenizi koruyacak net fiyat düşüşlerini hem de sepet aşamasında ekstra indirim sağlayan özel kodları bir araya getirdik. Dyson’ın süpürge hediyeli kampanyasından Camper ve Adidas’taki dip fiyatlara, Stanley’den Lego ve Tchibo’ya kadar 11 Kasım’ın radarımıza takılan en iyi fırsatları aşağıda!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

1. Stanley Classic Legendary Yalıtımlı Termos

Ömür boyu garantisi ve içecekleri saatlerce sıcak/soğuk tutan yalıtım kalitesiyle bilinen Stanley termoslarda Kasım ayına özel fiyat düşüşü başladı. İşten seyahate her anınızda yanınızda olacak bu klasik parçayı listenin detaylarından inceleyin.

Stanley termos indirimlerinin tamamı burada!

2. Versace Eros EDP Parfüm

Erkek parfümleri arasında ikonik bir yere sahip olan Versace Eros'ta indirim oranı %35'e ulaştı. Sepet aşamasında VERSACE150 kodunu kullanarak ekstra fiyat avantajından yararlanmak için sepetinizi hazırlayın.

3. adidas Terrex Ax4

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex Ax4, yılın en uygun fiyatıyla karşımızda. Ödeme esnasında tanımlanan %33 indirime ek 500 TL ekstra indirim fırsatıyla dip fiyatı yakalamak için hemen göz atın.

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4. Tchibo'da %50'ye varan indirim

Evde kahve stoklarını yenilemek isteyenler için Tchibo'da %50'ye varan süper indirim günlerinin bugün son günü. Çekirdek ve kapsül kahvelerinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için linke tıklayabilirsiniz.

5. Camper Peu Pista GM Black Erkek Bot

Tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıkan Camper botta kaçırılmayacak çift avantaj var. %45 net indirime ek olarak ödeme esnasında uygulanan 600 TL indirimle ürün neredeyse yarı fiyatına düşüyor. Bu avantajı kaçırmadan sepete atın.

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6. Dyson Clean+Wash Hygiene

Dyson indirim döneminin en ses getiren kampanyasını yaptı. Clean+Wash Hygiene ıslak zemin temizleyici alana, Dyson'ın en ince ve hafif kablosuz süpürgesi PencilVac Fluffycones hediye. Stoklarla sınırlı bu dev fırsatı buradan inceleyebilirsiniz.

7. Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Hassas ciltler için tasarlanan esnek başlığı ve PowerCut bıçaklarıyla öne çıkan Philips 3000 serisi tıraş makinesi, 2.274 TL'den 1.674 TL'ye geriledi. Günlük bakım rutininizi uygun fiyata getirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Kasım indirimlerinde indirimde olan Philips ürünleri burada.

8. LEGO setlerinde %46 net indirim

Koleksiyoncular ve hediye arayışında olanlar için harika bir haberimiz var. Popüler LEGO setlerinde kısa süreliğine geçerli %46 indirim başladı. Favori setinizi seçip sepetinizi tamamlamak için kampanyayı keşfedin.

9. Shark Ninja Detect Power BlendSense Blender Mutfak Sistemi

Mutfakta profesyonel performans arayanlar için Ninja'nın BlendSense teknolojili blender sistemi 11.11'e özel olarak ilk defa bu fiyat seviyesine geriledi. Tezgahlara güç katacak ürünü incelemek için linke tıklayın!

10. Samsonite Mysight Notebook Sırt Çantası

Kalitesiyle kendini kanıtlayan Samsonite sırt çantasında harika bir indirim fırsatı sunuluyor. İş ve seyahatlerde laptopunuzu ve kişisel eşyalarınızı güvenle taşımak için bu indirimi mutlaka değerlendirin.

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Bu içerik 11 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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