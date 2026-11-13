Soğuk günlerde hafif ve etkili koruma: The North Face Polar indirimde

Soğuk havalarda kalın kıyafetlerin ağırlığı olmadan sıcak kalmak isteyenler için net bir fiyat avantajı var. Nem itici kumaşıyla terletmeyen The North Face poların fiyatı düştü. Hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kombinlerde kullanabileceğiniz bu modeli içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

The North Face indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

The North Face Glacier 1/4 Fermuarlı Outdoor Polar

Doğa yürüyüşlerinden günlük şehir hayatına kadar geniş bir kullanım alanı sunan The North Face Glacier Polar, hafif ve nefes alabilir kumaşıyla soğuk havalarda etkili ısı yalıtımı sağlarken tempolu hareketlerde oluşan nemi dışarı atarak cildinizin kuru kalmasına yardımcı olur. Çeyrek fermuarlı dik yaka tasarımı, hava koşullarına göre havalandırmayı kolayca ayarlamanıza imkan tanır. Atık ve kirliliği azaltmayı hedefleyen Sürdürülebilir Tasarım koleksiyonunun bir parçası olan bu siyah polar, su geçirmez dış katmanlarla birlikte giyilmek için de idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Glacier poların görünümü gayet iyi; soğuk havalarda giyildiğinde ise oldukça sıcak tutuyor."

"Bu markadan her zamanki gibi mükemmel kalite; bedenlerin tam ölçüsünde olduğunu, ne büyük ne de küçük olduklarını göz önünde bulundurun."

"Bedeni tam oldu! Eşim 1,83 m boyunda ve 90 kg ağırlığında; üzerine kusursuz oturdu; ne çok dar ne de çok bol. Hem kolları hem de gövde kısmı, onun 1,83 m'lik boyuna tam uygun uzunlukta. Biz evde buna "bebek poları" diyoruz; oldukça ince, hafif, inanılmaz yumuşak bir polar ve kesinlikle tüylenme yapmıyor. Biraz pahalı ama kalitesi tek kelimeyle harika."

Bu içerik 13 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.