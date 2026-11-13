Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Soğuk günlerde hafif ve etkili koruma: The North Face Polar indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Soğuk günlerde hafif ve etkili koruma: The North Face Polar indirimde

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda üşümeden hareket etmek isteyenler buraya! Günlük bir sweatshirt rahatlığını outdoor performansıyla birleştiren The North Face polar, şimdi Gülümseten Kasım fırsatlarına özel indirimde! Detaylar için okumaya devam edin...

Soğuk havalarda kalın kıyafetlerin ağırlığı olmadan sıcak kalmak isteyenler için net bir fiyat avantajı var. Nem itici kumaşıyla terletmeyen The North Face poların fiyatı düştü. Hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kombinlerde kullanabileceğiniz bu modeli içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

The North Face indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

The North Face Glacier 1/4 Fermuarlı Outdoor Polar

Soğuk günlerde hafif ve etkili koruma: The North Face Polar indirimde 1

Doğa yürüyüşlerinden günlük şehir hayatına kadar geniş bir kullanım alanı sunan The North Face Glacier Polar, hafif ve nefes alabilir kumaşıyla soğuk havalarda etkili ısı yalıtımı sağlarken tempolu hareketlerde oluşan nemi dışarı atarak cildinizin kuru kalmasına yardımcı olur. Çeyrek fermuarlı dik yaka tasarımı, hava koşullarına göre havalandırmayı kolayca ayarlamanıza imkan tanır. Atık ve kirliliği azaltmayı hedefleyen Sürdürülebilir Tasarım koleksiyonunun bir parçası olan bu siyah polar, su geçirmez dış katmanlarla birlikte giyilmek için de idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Glacier poların görünümü gayet iyi; soğuk havalarda giyildiğinde ise oldukça sıcak tutuyor."
  • "Bu markadan her zamanki gibi mükemmel kalite; bedenlerin tam ölçüsünde olduğunu, ne büyük ne de küçük olduklarını göz önünde bulundurun."
  • "Bedeni tam oldu! Eşim 1,83 m boyunda ve 90 kg ağırlığında; üzerine kusursuz oturdu; ne çok dar ne de çok bol. Hem kolları hem de gövde kısmı, onun 1,83 m'lik boyuna tam uygun uzunlukta. Biz evde buna "bebek poları" diyoruz; oldukça ince, hafif, inanılmaz yumuşak bir polar ve kesinlikle tüylenme yapmıyor. Biraz pahalı ama kalitesi tek kelimeyle harika."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

 Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

 Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

 Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte en çok aranan markalar...

 13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

 Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
outdoor
İş birliği İçerikleri
Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

13 başlıkla kusursuz tıraş: Philips bakım setinde kaçırılmayacak fırsat

Giyimden teknolojiye 11.11'in en iyi fırsatları burada!

Giyimden teknolojiye 11.11'in en iyi fırsatları burada!

CAMPER Pelotas ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER Pelotas ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER Pelotas ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER Pelotas ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

11.11 Kasım indirimlerinde kaçırılmayacak 10 fırsat!

11.11 Kasım indirimlerinde kaçırılmayacak 10 fırsat!

Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Kasım fırsatlarına özel Dyson Airwrap fırsatı başladı!

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Star Trek tutkunlarına özel LEGO Enterprise set fırsatı

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Evde Spa keyfi: Isıtmalı SKG ayak masaj aleti indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayında!

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith fırsat ürünü oldu

Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

Stanley termosta kısa süreli indirim başladı!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

Casio'dan Apple'a: Gülümseten Kasım'ın en iyi 10 fırsatı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Islak ve Kuru Zeminlerde Üstün Performans: Adidas Terrex AX4 indirimde kaçırmayın

Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

23 yılla aranıyordu! Banyo kapısının arkasında yakalandı

23 yılla aranıyordu! Banyoda yakalandı

İzmir’de kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

İzmir’de kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Mynet'e özel açıklama! İddialara yanıt: "Bizim fonla işimiz olmaz"

İddialara yanıt: "Bizim fonla işimiz olmaz"

COP31 İklim Zirvesi devam eden Antalya’da meydanlardaki soru: “Bugün ne kadar kömür kullandın?”

COP31 İklim Zirvesi devam eden Antalya’da meydanlardaki soru: “Bugün ne kadar kömür kullandın?”

Rekabet Kurulu'ndan reyting soruşturması! Televizyon dizileri ve izlenme oranları mercek altında

Televizyon dizileri ve izlenme oranları mercek altında

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.