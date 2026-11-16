Zonguldak'ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Alaplı-Ereğli kara yolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı'na taş taşıyan 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçince Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı.

KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIİTI: 2 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır