HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zonguldak'ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Alaplı-Ereğli kara yolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı'na taş taşıyan 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçince Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı.

KAMYON OTOMOBİLLE ÇARPIİTI: 2 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı 1

Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişmeABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında şaşırtan ifade: "Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık"Gülistan Doku soruşturmasında şaşırtan ifade: "Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık"

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bülent Arınç, 'Ben talibim' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o görevi istedi

Bülent Arınç, 'Ben talibim' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o görevi istedi

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.