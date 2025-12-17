HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da Yasin Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü.

3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü

Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklamaSivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.