30 Ağustos’u küçümseyen Armağan’a tarihçi Meydan’dan sert yanıt: “Zavallı Atatürk düşmanı"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü geçtiğimiz günlerde tüm yurtta büyük gurur ve coşkuyla kutlanırken, Akit yazarı Mustafa Armağan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gündem olmayı başardı.

AKİT YAZARI ARAMAĞAN'N SÖZLERİ OLAY OLDU

Armağan, söz konusu paylaşımında Büyük Taarruz’u küçümseyerek, “Yunanlılar zaten çekip gittiler, biz de bunu zafer diye kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Armağan’ın sözleri büyük tepki çekerken, ünlü tarihçi Sinan Meydan’dan çok sert bir yanıt geldi.

Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Sinan Meydan, Armağan’ın sözlerine sert tepki göstererek, “Zavallı Atatürk düşmanı” ifadelerini kullandı. Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Zafer’le ilgili kendi notlarını paylaştı.

“BÜYÜK ZAFER’İN SAYISIZ BELGESİ VAR”

Meydan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı gazileri, şehitleri, savaş esirleri, savaş günlükleri, hatıralar, emirler, raporlar, planlar zaferi haykırır. Türk ve dünya arşivleri ve kütüphaneleri Büyük Zafer'in sayısız belge, bilgi ve kanıtıyla doludur."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Armağan’ın açıklamaları ve Meydan’ın sert tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarihçi Meydan’a destek verdi. Pek çok kişi, 30 Ağustos’un bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu vurgulayarak Armağan’ın sözlerini kınadı.

30 AĞUSTOS’UN ÖNEMİ

1922’de kazanılan Büyük Taarruz, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olarak tarihe geçti. 26 Ağustos’ta başlayan taarruz, 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Bu zafer, işgal altındaki Anadolu’nun kurtuluş yolunu açarak Cumhuriyet’in ilanına giden sürecin en kritik adımı oldu.

Tarihçi Sinan Meydan'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"ZAVALLI ATATÜRK DÜŞMANI !

Geçmişte Fetö'nün Zaman gazetesinde tarihi çarpıtıp Atatürk'e ve Cumhuriyete olmadık iftiralar atan bu tip, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığına devam ediyor. Öyle ki şimdi de İsmet İnönü'nün hatıralarını cımbızlayıp "Zafer kazanmadık! Yunanlar durup dururken çekildi!" diyor. Aslında İsmet İnönü'ye de düşman olan bu tip, işine geldiği zaman İnönü'nün hatıralarını, bağlamından koparıp çarpıtıp kullanmaktan cekinmiyor.

İnönü'nün hatıralarını cımbızlayıp carpıtan bu tip,Başkomutan Atatürk'ün, Büyük Zafer hakkındaki ayrıntılı anlatımlarını ise,işine gelmediği için dile getirmiyor.

Atatürk, 30 Ağustos 1924'te, Afyon'da Meçhul Asker Anıtının temel atma töreninde şunları söylüyor:

"Efendiler, ertesi günü tekrar bu savaş meydanını dolaştığım zaman, ordumuzun kazandığı zaferin azameti ve buna karşılık düşman ordusunun içine düşürüldüğü felaketin dehşeti beni çok memnun etti. O karşıki sırtların gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, bütün korunaklı ve gizli yerler, bırakılmış toplarla, otomobillerle ve sonsuz teçhizat ve malzeme ile ve bütün bu metrukatın aralarında yığınlar teşkil eden ölülerle, toplanıp karargâhımıza yönlendirilmiş bulunan sürü sürü esir kafileleri ile gerçekten bir kıyamet gününü andırıyordu.

Bu dar ateş ve hücum çemberinden bugün için kurtulabilenler birkaç bin kişilik kılıç artığından ibaret idi. Fakat onlar da daha büyük Türk çemberi içinden çıkmayı başaramayarak başlarında başkumandanları bulunduğu halde beyaz bayrak çekmeye mecbur olmuşlardır.

Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu ve bütün tarihe yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni cereyan vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum."

Türk ve dünya arşivleri ve kütüphaneleri Büyük Zafer'in sayısız belge, bilgi ve kanıtıyla doludur.

Yine de birkaç noktanın altını çizelim: