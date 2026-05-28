30 Mayıs'ta başlıyor: Kocaeli’de trafiğe Kurban Bayramı ayarı

Kocaeli’de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla ağır vasıta geçişlerine yönelik yeni tedbirler alındı. Valilik açıklamasına göre, 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00’ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00’e kadar İstanbul istikametine gidecek kamyon, çekici ve tankerlerin bazı ana güzergahlarda seyretmesine izin verilmeyecek. Bozulabilir gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan araçlar ise uygulamadan muaf tutulacak.

KAZALARIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla yeni karar alındı.

BU YOLLARDA İZİN VERİLMEYECEK

Bu kapsamda, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul yönüne gidecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyretmesine izin verilmeyecek. Kısıtlama; D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu (O-4), Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ile O-5, D-575 ve D-595 karayollarının il sınırlarından geçen bölümlerini ve arada kalan girişleri kapsayacak.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan ağır vasıtalar ise uygulamadan muaf tutulacak. Bu araçlar öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyredebilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır