Çatıda yakalanmıştı! Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de, tartıştığı babası 61 yaşındaki Hayrullah Eğin'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve bir işletmenin çatısında yakalanan 24 yaşındaki Furkan Ali Eğin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eğin'in "Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kayseri'de olay, geçen yıl 18 Kasım'da, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Hayrullah Eğin (61) ile oğlu Furkan Ali Eğin (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA BABASINI ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışma sırasında Eğin, bıçakla babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrullah Eğin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL EVLAT ÇATIDA YAKALANDI

Ancak Hayrullah Eğin kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Furkan Ali Eğin ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Farklı tarihlerde 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilen cinayet şüphelisi Eğin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Furkan Ali Eğin hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"BABAM YATAĞINDAYDI BİRKAÇ KEZ VURDUM"

İddianamede ifadesine de yer verilen Eğin, "3 yıldır Suriye’deydim. Hatay’dan otobüs ile Kayseri’ye geldim. Eve gelip babamın odasına girdim. Babam yatağındaydı. Uyuyup uyumadığını hatırlamıyorum. Bıçak ile birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum. Sonra evi terk edip Devlet Hastanesi’ne gittim. Ne amacıyla gittiğimi de hatırlamıyorum. Yakınlarda bir binanın çatısına çıktım. Polisler burada beni yakaladılar. Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Pişmanım" dedi.

Sanık Eğin, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

