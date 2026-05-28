Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı. Kaza sırasında Eflani’deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç’ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç’ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi’ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.B’nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.