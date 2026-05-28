HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Karabük’te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya denk gelen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaralılara ilk müdahalede bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı. Kaza sırasında Eflani’deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç’ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç’ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi’ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.B’nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı 1

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı 2

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı 3

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandıŞanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Magnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandıMagnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.