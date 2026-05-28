Kılıçdaroğlu'dan 'grup toplantısı' kararı! Evinin önüne gelenleri görünce...

CHP'de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi hareketlilik devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde partililerle buluştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara’daki konutunun önünde partililerin bayram tebriklerini kabul etti.

Bayramlaşma programında partililerle sohbet eden Kılıçdaroğlu’nun rahat tavırları dikkat çekti.

GÜRSEL TEKİN DE KATILDI

Bayramlaşma programına CHP’nin eski milletvekillerinden Gürsel Tekin de katıldı. Tekin’in Kılıçdaroğlu’yla bir süre sohbet ettiği görüldü.

CHP’DE KRİZ SÜRÜYOR

Partide son günlerde yaşanan gelişmeler, CHP’deki gerilimi daha görünür hale getirdi. “Mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi parti içinde yeni bir sürecin kapısını açtı. Özgür Özel cephesinin TBMM’de ayrı bayramlaşma heyeti oluşturması, milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp tartışmaları ve Parti Meclisi toplantısının ertelenmesi CHP’de tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı.

PM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası gerçekleştirmesi beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da tebligat sürecinin tamamlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

'GRUP TOPLANTISI YAPMAMA' KARARI

Öte yandan Kılıçdaroğl'nun CHP Grup Toplantısı yapmayacağı öğrenildi. Gelen iddialara göre Kılıçdaroğlu "Toplantı tarihinde tereddütler var. Toplantı tarihi henüz belirlenmedi.Talimatım olmadan yapılmayacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL SON HAMLE OLARAK SEÇİLMİŞTİ

'Mutlak butlan' kararıyla partiye dönen Kılıçdaroğlu, daha önce Özel'in 110 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı seçilmesine ilişkin, 'Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun' demişti.

Daha sonrasında ise Kılıçdaroğlu’nun, Özel'in CHP Grup Başkanlığı'nın iptal edilmesi talebiyle TBMM’ye dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır