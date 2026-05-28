Deprem bilimci Ahmet Ercan'ın rüya gibi evliliği bitiyor! Sebebi...

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 24 yıllık eşi Nidzara Ercan’a karşı boşanma davası açtı. Ercan’ın dava dilekçesinde, kalp krizi geçirdiği dönemde yalnız bırakıldığını iddia ettiği öğrenildi.

Cansu Çamcı

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ile eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu olan eşi Nidzara Ercan’ın 24 yıllık evliliği mahkemeye taşındı.

Ahmet Ercan şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve hastalığı döneminde kendisini yalnız bıraktığını ileri sürdüğü eşi Nidzara Ercan'a boşanma davası açtı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ercan mahkemeye sunduğu dilekçede, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süre zarfında eşi tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

FİLM SENARYOSU GİBİ EVLİLİK

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu Nidzara Ercan 2002 yılında evlendi. Ercan çiftinin tanışma hikâyesi ve evlilikleri adeta film senaryolarını andırıyordu.

Çiftin aşk öyküsü, Prof. Ercan'ın Bosna - Hersek'te tanıştığı bir arkadaşının daveti ile başlamıştı. İstanbul'da görüşmeye devam eden çift, yıldırım nikâhıyla 24 sene önce hayatlarını birleştirdi.

Prof. Dr. Ercan evliliğini anlattığı bir röportajda, Nidzara Ercan ile evleneceğini iki yıl öncesinden rüyasında gördüğünü dile getirerek aşkını gözler önüne sermişti. İşte yıllar önce büyük aşk ile evlenen çift ile ilgili geçtiğimiz haftalarda üzücü bir gelişme yaşandı.

AİLE BİRLİĞİ SARSILDI

79 yaşındaki Ahmet Ercan bir süredir anlaşmazlık yaşadığı 54 yaşındaki eşi Nidzara için adliye koridorlarının yolunu tuttu. Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak aile birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtı.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

İstanbul Aile Mahkemesi davayı kabul etti. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davası önümüzdeki haftalarda görülecek.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİM YALNIZ BIRAKILDIM'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süre zarfında eşi tarafından yalnız bırakıldığını, zorlu günleri tek başına sırtladığını dile getirdi. Eşi Nidzara ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını bu durumun evliliklerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

Ahmet Ercan dilekçesinde eşi Nidzara'nın Beşiktaş'ta oturdukları evlerini kendisinin üzerine yapmasını istediğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bu durumun mümkün olmadığını söyledi.

