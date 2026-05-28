Ankara’da sağanak sonrası sel meydana geldi

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı ilçelerindeki derelerde su taşkınları meydana geldi. Köylerdeki yollar ise sular altında kaldı.
28.05.2026 17:38
Öğleden sonra kırsal ilçelerde etkisi olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı’nın bazı mahallelerinde sel meydana geldi. Biriken sular ise derelerde taşkına neden oldu. Yağış bölgedeki günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oldu.
