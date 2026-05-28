Hatay'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

U.T. (28) yönetimindeki otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Tayfur Sökmen mevkisinde önünde seyreden Kılınç Zeytuneli'nin (75), kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zeytuneli ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Zeytuneli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

