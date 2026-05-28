Hatay'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

U.T. (28) yönetimindeki otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Tayfur Sökmen mevkisinde önünde seyreden Kılınç Zeytuneli'nin (75), kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zeytuneli ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Zeytuneli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum