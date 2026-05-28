İstanbul'da hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Yangın, saat 17.15 sıralarında Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyümeye başladı. Bunun üzerine içeride bulunan hastalar hastane personelleri tarafından tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında, küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

