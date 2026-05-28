Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt: "Bana bir şey olursa..."

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup toplantısının yapılmayacağını içeren yazısıyla ilgili açıklama yaptı. Özel açıklamasında "Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğü ve yönetmeliği bilen herkes bilir. Ben de bu görevi yapmış kişiyim. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik yaratmaktan kim ne medet umuyor anlamış değilim." dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"BUTLAN KARARI MAZBATAMI ELİMDEN ALMIYOR"

"Ben kurultaydan önce Sayın Kılıçdaroğlu vekil değildi. Oy birliği ile Grup Başkanı seçilmiştim. Ardından aday olduk yarıştık genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım ancak butlan kararı ile bir tedbir kararı uyguluyorlar. Bu karar sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri kullanamayacağım yönünde hukuksuz bir karar var.

Biz yine de tedbiren ilk kapalı toplantıda partimizdeki kendisi seçilmiş olan grup yönetiminin çağrısı ile Grup Başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu meclise bildirdik onlar da tescil ettiler. Burada grupla ilgili maksat toplantının başka zaman yapılması ile o toplantı yapıldı. Allah sağlık verirse grup başkanıyım. Grup başkanlığından istifa etme gibi bir niyetim yok. Amcam dün bu saatlerde yaşıyordu, bugün toprakta. Eğer ona birileri umut bağladıysa, bana bir şey olursa yenisini seçerler.

"YENİ BİR GERGİNLİK YARATMAKTAN..."

Kemal Bey vekil olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Böyle bir hiyerarşi yok. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğü ve yönetmeliği bilen herkes bilir. Ben de bu görevi yapmış kişiyim. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik yaratmaktan kim ne medet umuyor anlamış değilim."