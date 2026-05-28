Bayramda mideyi rahatlatan 4 besin

Beslenme uzmanları, bayram boyunca porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Hızlı yemek yemenin mide problemlerini artırabileceğini belirten uzmanlar, bol su tüketilmesini ve öğünler arasında kısa yürüyüşler yapılmasını tavsiye ediyor.

1. YOĞURT SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, mide ve bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı oluyor. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketilen bir kase yoğurt, sindirimi kolaylaştırırken şişkinlik hissini de azaltabilir. Uzmanlar, yoğurdun sade ve az yağlı tercih edilmesini öneriyor.

2. MUZ MİDEYİ YATIŞTIRIYOR

Lifli yapısıyla dikkat çeken muz, mide asidini dengelemeye yardımcı oluyor. Bayramda aşırı şekerli ve yağlı gıdaların ardından oluşan mide rahatsızlıklarının hafiflemesine katkı sağlayan muz, aynı zamanda enerji verici özelliğiyle de öne çıkıyor.

3. REZENE ÇAYI ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIYOR

Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle bilinen rezene çayı, özellikle yemek sonrası oluşan gaz ve şişkinlik şikayetlerinde tercih ediliyor. Uzmanlar, günde 1-2 fincan rezene çayının mideyi rahatlatabileceğini ifade etti.

4. ZENCEFİL MİDE BULANTISINI HAFİFLETİYOR

Doğal bir sindirim destekçisi olarak bilinen zencefil, mideyi rahatlatan besinler arasında öne çıkıyor. Özellikle aşırı yemek tüketimi sonrası oluşan mide bulantısı ve hazımsızlık şikayetlerinin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Zencefil çayı ya da taze zencefil tüketimi bayramda sık tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.