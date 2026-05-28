CHP’de grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu imzalı yazıya sert çıkış

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan tartışmalara bu kez grup toplantısı krizi eklendi. Kılıçdaroğlu imzalı yazıya Murat Emir’den gelen yanıt dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarının ertelenmesinin ardından bu kez gözler TBMM CHP Grup Genel Kurulu’na çevrildi.

Milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen yazı, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KILIÇDAROĞLU İMZALI YAZI GÖNDERİLDİ

CHP milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun ne zaman yapılacağına ilişkin sorular ve tereddütler bulunduğu belirtildi.

Yazıda, toplantı tarihi, gündemi ve yerinin Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade edildi. Gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun yapılmayacağı aktarıldı.

EMİR'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: “BU İMZA SİZİN Mİ?”

Kılıçdaroğlu imzalı yazıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den sert tepki geldi. Emir, yaptığı açıklamada doğrudan Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Bu imza sizin mi?” diye sordu.

Emir, grup toplantısının yer ve saatine ilişkin kararın Kılıçdaroğlu’nun tasarrufunda olmadığını savundu.

“YETKİSİ VE ONAYI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Murat Emir açıklamasında, TBMM CHP Grubu’nun işleyişine dikkat çekti. Emir, 1 Haziran’da Grup Yönetim Kurulu’nun toplanacağını ve toplantı kararının burada alınacağını belirtti.

Emir, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısının yeri ve saati konusunda herhangi bir yetkisinin ya da onayının söz konusu olmadığını söyledi.

PARTİDE PM VE YDK TOPLANTILARI DA ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrasında yapması beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantıları da tebligat sürecinin tamamlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP’de şimdi gözler TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun ne zaman yapılacağına çevrildi. Kılıçdaroğlu imzalı yazıda toplantı tarihinin henüz belirlenmediği ifade edilirken, Murat Emir cephesi grup yönetiminin kendi takvimiyle hareket edeceğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP mutlak butlan
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

