Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Berhan Şimşek sürprizi, geri dönüyorlar...

Mutlak butlan kararıyla yenide CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının büyük ölçüde netleştiği belirtildi. İddialara göre 9 kişiden oluşacak partinin yeni yönetiminde Berhan Şimşek, Faik Öztrak ve Mehmet Akif Hamzaçebi gibi isimlerin geri dönmesi bekleniyor.

Devrim Karadağ

CHP’de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberine göre; yeni yapılanmada, hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ BERHAN ŞİMŞEK'E

Kulislerde, örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek’in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal’a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Genel Saymanlık için Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor.

MALİ İŞLERDEN FAİK ÖZTRAK SORUMLU

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerinden biri olan Deniz Demir’in adı öne çıkarken, daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztrak'ın idari ve mali işlerde, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu’nun görev alabileceği ifade ediliyor.

Yine, daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik’in de MYK’ya girebileceği belirtiliyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ SÜRPRİZİ

Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan “yolsuzlukla mücadele” konusunda da dikkat çeken bir adım atılması bekleniyor.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun başına Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamzaçebi’nin getirileceği konuşuluyor.

