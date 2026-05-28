Devlet Bahçeli'den, Özgür Özel'e uyarı: "Çok ıslandın sağlığına dikkat et"

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine CHP binası polis girmiş ve Özgür Özel binadan ayrılmıştı. Sonrasında beraberindekilerle Meclis'e yürüyen Özel, yağan yağmurda ıslanmış ve o görüntü gündem olmuştu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili olarak kendisine, "Hiç durmuyorsun, çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin" dediğini anlattı.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan yoğun gündem sürüyor. Kararı tanımadıklarını vurgulayan ve genel merkezden çıkmayacaklarını aktaran Özel, Kemal Kılıçaroğlu'nun talebiyle binaya polis girmesi sonucu genel merkezden ayrılmıştı.

Genel merkez bahçesinde kendisini bekleyenlere seslenen Özel, daha sonra beraberindekilerle Meclis'e yürümüştü. Özel, Meclis'e yürüdüğü sırada yağan yağmurda ıslanmış ve o görüntüleri gündem olmuştu.

"ÇOK SAYIDA LİDER ARIYOR, DESTEK VERİYOR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, konuyla ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı uyarıyı anlattı. Özel, siyasi partilerden gelen destek telefonlarına değindi ve "Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler. Çok sayıda lider arıyor, destek veriyor. Bu çok kıymetli" dedi.

"HİÇ DURMUYORSUN, ÇOK ISLANDIN SAĞLIĞINA DİKKAT ET"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de telefonda görüştüğünü anlattı ve şunları söyledi: "Devlet Bey, ‘Özgür Bey, genel başkanım’ dedi. Sonra da ‘Hiç durmuyorsun’ dedi. Önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettiğini söyledi. ‘Çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin’ dedi"

Bahçeli ile siyasi gündemle ilgili olarak özel bir konuşma olmadığını da vurgulayan Özel, "Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu" ifadelerini kullandı.

