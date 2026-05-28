Bozcaada bayram tatilinde neredeyse tamamen doldu

Denizi, tarihi dokusu, otantik sokakları ve yerel lezzetleriyle Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada, bayramın ilk gününden itibaren tam kapasiteye yaklaştı.

Bayram tatilinin ilk günlerinde yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde seyreden doluluk oranı, tatilin başlamasıyla birlikte hızla arttı.

Bayramın 1’inci günü itibarıyla Bozcaada’da konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler gündüz saatlerinde plaj ve koylarda denizin keyfini çıkarırken, akşam saatlerinde ise sokaklarda gezerek Bozcaada’nın yerel lezzetlerini deneyimledi. Adaya ulaşımı sağlayan Gestaş firması da yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri düzenleyerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

'BAYRAMDA DOLULUK ORANIMIZ YOĞUN'

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, bayram yoğunluğunun beklentilerin üzerine çıktığını belirtip, "Bayramda doluluk oranımız oldukça yoğun. Bayramdan 2-3 gün öncesine kadar yüzde 70-80’ler civarındaydık. Ancak dünyaca ünlü National Geographic’in Bozcaada’yı yemek yenilecek ve ziyaret edilecek en güzel 15 yer arasında göstermesiyle birlikte ilgi daha da arttı. Düne kadar yüzde 90’lara varan doluluk oranı bayramın birinci günü itibarıyla yüzde 100'e yaklaştı. Adaya gelmek isteyenler varsa rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim. Ada gayet güzel, hava güzel, insanlar denize giriyor, mutlular, çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Misafirlerimize Bozcaada’yı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

‘RESTORANLAR VE OTELLER DOLU DOLU GEÇİYOR’

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil adadaki hareketliliğin esnafa da olumlu yansıdığını ifade edip, "Tatil çok güzel geçiyor. Bozcaada’da yüzde 100'e yakın doluluk var diyebilirim. Misafirlerimiz adaya akın akın geldi. Restoranlar ve oteller dolu dolu geçiyor. Ayrıca gastronomi ilçesi seçildiğimiz için de Bozcaada olarak çok şanslıyız. Herkes Bozcaada’nın lezzetlerini tatmaya geldi. Bir dahaki bayramda da bekleriz" diye konuştu.Kafe ve pastane işletmecisi Cemil Günday da yoğunluğun her geçen gün arttığını belirterek, “Bayram güzel başladı. Doluluk oranı yavaş yavaş artıyor. Yarından sonra tam kapasiteye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hava da güzel. Gelen misafirlerimize güzel bir tatil diliyorum" ifadelerini kullandı.

