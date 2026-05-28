Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı

CHP’de 21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan gerilim sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Fatih Atik’in paylaşımına göre Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için Özgür Özel’i aradı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖZEL’E TAZİYE TELEFONU

Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e taziye dileklerini iletmek üzere telefon açtığını duyurdu.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e ulaşamayınca taziye mesajı gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ACI GÜNÜ: NECATİ ÖZEL HAYATINI KAYBETTİ

Özgür Özel’in amcası Necati Özel, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Necati Özel’in vefatı, Özel ailesini yasa boğdu.

Özgür Özel’in bayram için bulunduğu memleketi Manisa’da cenaze süreciyle ilgilendiği öğrenildi.