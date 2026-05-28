Özgür Özel’in acı günü! Cenazeye CHP'liler akın etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in amcası Necati Özel son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Özgür Özel, tabut başında taziyeleri kabul ederken CHP kadrolarının yoğun katılımı ise dikkat çekti.

Kurban Bayramı’nı memleketi Manisa’da ailesiyle geçiren CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in ailesinden acı haber geldi. Özgür Özel’in amcası 82 yaşındaki Necati Özel, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Necati Özel için Manisa Hatuniye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP'DEN YOĞUN KATILIM

Cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Babası Talat Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf, Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Özgür Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel ile aile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kılınan cenaze namazının ardından Grup Başkanı Özel amcası Necati Özel’in tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı. Necati Özel, namazın ardından Kırtık mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

