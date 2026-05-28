HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: "Bir tek şartla oraya oturdu, kimse beklemesin"

Fatih Altaylı, mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Altaylı yazısında, "Kurultay yapmamak şartı ile ortaya oturdu. Zaten emin olun, başta Battal İlgezdi olmak üzere yanındaki ekibin yolsuzluk dosyaları çoktan hazırdır, “kurultay” dediği anda Kılıçdaroğlu’nun yanındaki “tertemiz” ekibin Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy dosyaları açılıverir" iddiasında bulundu.

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: "Bir tek şartla oraya oturdu, kimse beklemesin"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü bir hal yaşanıyor. Partililerin büyük bir kısmı mahkeme kararı ile tekrara genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Özgür Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya zorlarken, Kılıçdaroğlu tedbir kararını işaret etmiş ve kalkması gerektiğini savunmuştu. CHP'de kurultay bilmecesi gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Altaylı çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: "Bir tek şartla oraya oturdu, kimse beklemesin" 1

14 NİSAN'DAKİ YAZISINI HATIRLATTI: "BUTLAN GELİYOR"

Altaylı'nın kaleme aldığı yazısında ilgili bölüm ise şu şekilde:

Gazetecilerimiz şahane. Bakıyorum şöyle yazıyorlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Nisan konuşmasına gözler çevrildi. O gün butlan davasının ve bugünlerin sinyalini mi vermişti acaba?”

Fatih Altaylı dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: "Bir tek şartla oraya oturdu, kimse beklemesin" 2

Gülüyorum. Öğleden sonra günaydın mı derler böylesine. 14 Nisan’da, yani o konuşmanın ertesi günü şöyle yazmışım:

“Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile uçarı kaçarı kalmadı. İktidarın ağzını büzüşünden ‘Ömer’ diyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. Butlan geliyor.”

"KURULTAYA GÖTÜRMEZ, GÖTÜRMEYECEK"

Şimdi butlan kararı sonrası CHP’nin başına oturtulan ve meydanlardaki yüzbinlerin “hain” olarak nitelediği Kılıçdaroğlu’nun bir an önce kurultay yaparak partiyi delegelerin seçeceği, atanmış değil seçilmiş bir genel başkana devretmesi isteniyor. Dünün Bay Kemal’inin partiyi kurultaya götüreceği zannediliyor. Bu talebin ya da sorunun yanıtını da 14 Nisan tarihli yazımda vermişim zaten. Götürmez. Götürmeyecek.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU KURULTAY YAPMAMAK ŞARTI İLE ORAYA OTURDU"

Çünkü onu oraya oturtan irade, onun partiyi kurultaya götürmesine ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını sağlamasına izin vermez. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmamak şartı ile oraya oturtuldu. Bu yüzden kimse Kılıçdaroğlu’ndan kurultay beklemesin.

"KURULTAY DEDİĞİ ANDA YANINDAKİ 'TERTEMİZ' EKİBİN DOSYALARI AÇILIVERİR"

Zaten emin olun, başta Battal İlgezdi olmak üzere yanındaki ekibin yolsuzluk dosyaları çoktan hazırdır, “kurultay” dediği anda Kılıçdaroğlu’nun yanındaki “tertemiz” ekibin Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy dosyaları açılıverir. Hani muhalif medyanın sık sık hatırlattığı para kuleleri zamanı var ya, o günün genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildi. Bilmem anlatabildim mi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem şık hem avantajlı: Tommy Hilfiger güneş gözlüğün fiyatı düştüHem şık hem avantajlı: Tommy Hilfiger güneş gözlüğün fiyatı düştü
İstanbul için şemsiye günü! Şiddetli yağış geliyorİstanbul için şemsiye günü! Şiddetli yağış geliyor

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.