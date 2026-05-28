Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: "Bir tek şartla oraya oturdu, kimse beklemesin"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü bir hal yaşanıyor. Partililerin büyük bir kısmı mahkeme kararı ile tekrara genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Özgür Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya zorlarken, Kılıçdaroğlu tedbir kararını işaret etmiş ve kalkması gerektiğini savunmuştu. CHP'de kurultay bilmecesi gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Altaylı çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

14 NİSAN'DAKİ YAZISINI HATIRLATTI: "BUTLAN GELİYOR"

Altaylı'nın kaleme aldığı yazısında ilgili bölüm ise şu şekilde:



Gazetecilerimiz şahane. Bakıyorum şöyle yazıyorlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Nisan konuşmasına gözler çevrildi. O gün butlan davasının ve bugünlerin sinyalini mi vermişti acaba?”

Gülüyorum. Öğleden sonra günaydın mı derler böylesine. 14 Nisan’da, yani o konuşmanın ertesi günü şöyle yazmışım:

“Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile uçarı kaçarı kalmadı. İktidarın ağzını büzüşünden ‘Ömer’ diyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. Butlan geliyor.”

"KURULTAYA GÖTÜRMEZ, GÖTÜRMEYECEK"

Şimdi butlan kararı sonrası CHP’nin başına oturtulan ve meydanlardaki yüzbinlerin “hain” olarak nitelediği Kılıçdaroğlu’nun bir an önce kurultay yaparak partiyi delegelerin seçeceği, atanmış değil seçilmiş bir genel başkana devretmesi isteniyor. Dünün Bay Kemal’inin partiyi kurultaya götüreceği zannediliyor. Bu talebin ya da sorunun yanıtını da 14 Nisan tarihli yazımda vermişim zaten. Götürmez. Götürmeyecek.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU KURULTAY YAPMAMAK ŞARTI İLE ORAYA OTURDU"

Çünkü onu oraya oturtan irade, onun partiyi kurultaya götürmesine ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını sağlamasına izin vermez. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmamak şartı ile oraya oturtuldu. Bu yüzden kimse Kılıçdaroğlu’ndan kurultay beklemesin.

"KURULTAY DEDİĞİ ANDA YANINDAKİ 'TERTEMİZ' EKİBİN DOSYALARI AÇILIVERİR"

Zaten emin olun, başta Battal İlgezdi olmak üzere yanındaki ekibin yolsuzluk dosyaları çoktan hazırdır, “kurultay” dediği anda Kılıçdaroğlu’nun yanındaki “tertemiz” ekibin Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy dosyaları açılıverir. Hani muhalif medyanın sık sık hatırlattığı para kuleleri zamanı var ya, o günün genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildi. Bilmem anlatabildim mi!