HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Eskişehir’de çıkan bıçakla kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar mahallesi Hacı Hüsnü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşları 18’den küçük bir grup, sokak üzerine kavga etmeye başladı. Gruptan bir kişi yanında bulundurduğu bıçak ile 16 yaşındaki M.G.’ye saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk kanlar içinde yer yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli bahse konu noktadan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.G. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandıŞanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Magnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandıMagnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.