Şemsiyeleri çıkarın! Yaz havasına kısa mola: Yağış İstanbul’a dönüyor

İstanbul’da yazı hatırlatan hava bugün yerini gök gürültülü sağanağa bırakıyor. AKOM ve MGM peş peşe uyardı.

Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da bayramın ilk gününde etkili olan açık ve sıcak hava yerini sağanak geçişlerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un güncel tahminlerine göre kentte bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara genelinde etkili olması öngörülen yağışlı havanın İstanbul’da da gün içinde yer yer kuvvetli geçişler halinde görülmesi tahmin ediliyor.

YAZ SICAKLIĞINA KISA MOLA

Mayıs ayının son günlerinde İstanbul’da sıcaklıklar yaz değerlerine yaklaşırken, kentte bugün hava yeniden değişiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın ardından sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞ KÜTLESİ İSTANBUL’A YAKLAŞIYOR

Radar görüntülerinde Marmara çevresinde hareketlenen yağış alanları dikkat çekiyor. İstanbul çevresinde etkisini artırması beklenen bulut kütlesi, kentte gök gürültülü sağanak ihtimalini güçlendirdi.

MGM’DEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Marmara’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bildirildi.

İstanbul için de gün içinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi öne çıktı. Yağış anında rüzgarın etkisini artırabileceği, kısa süreli su birikintileri ve ulaşımda yavaşlamalara karşı dikkatli olunması gerektiği değerlendiriliyor.

28 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM’DAN BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İÇİN UYARI

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da bayramın ikinci günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklıkların en düşük 14, en yüksek 24 derece civarında seyredeceği; yağış miktarının ise yer yer 5 ila 15 kilogram aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

AKOM’un haftalık değerlendirmesinde, perşembe günü etkili olması beklenen yağışın ardından İstanbul’da havanın yeniden açacağı belirtildi. Cuma gününden itibaren kentte parçalı bulutlu ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

MGM’nin ilçe tahminlerinde İstanbul’un birçok noktası için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yer aldı. Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri; Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Şile ve Çekmeköy gibi ilçelerde yağış ihtimali öne çıkıyor.

Yağışın ilçe ilçe farklılık göstermesi bekleniyor. Kentin bazı noktalarında kısa süreli geçişler yaşanırken, bazı bölgelerde gök gürültüsüyle birlikte daha etkili sağanak görülebilir.

HAFTA SONU YENİDEN GÜNEŞ GÖRÜNÜYOR

İstanbul’da yağışlı hava kısa süreli olacak. AKOM’un tahminlerine göre cuma gününden itibaren kentte yağış beklenmezken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 derece bandına çıkması tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul AKOM sağanak
