HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

30 yıl sonra geri dönen hastalık: Romanya ve Hırvatistan’da cüzzam paniği!

Avrupa’da yok olduğu sanılan cüzzam hastalığı 30 yıl sonra geri döndü. Romanya ve Hırvatistan’da tespit edilen vakalar paniğe neden oldu.

30 yıl sonra geri dönen hastalık: Romanya ve Hırvatistan’da cüzzam paniği!
Çiğdem Sevinç

Avrupa’da uzun yıllardır görülmeyen cüzzam (lepra) hastalığı, Romanya ve Hırvatistan’da yeniden ortaya çıktı. Her iki ülkede de son 30 yılı aşkın süredir ilk kez vaka bildirildi.

30 yıl sonra geri dönen hastalık: Romanya ve Hırvatistan’da cüzzam paniği! 1

VAKA TESPİT EDİLDİ

Romanya’da Sağlık Bakanlığı, Transilvanya’daki Cluj-Napoca kentinde bir masaj salonunda çalışan Asyalı bir kişide kesin vaka tespit edildiğini, üç kişinin ise şüpheli olduğunu açıkladı. Vakanın, Endonezya’ya yapılan bir ziyaretle bağlantılı olabileceği belirtildi. Masaj salonu geçici olarak kapatıldı.

30 yıl sonra geri dönen hastalık: Romanya ve Hırvatistan’da cüzzam paniği! 2

YAKIN TEMASLI KİŞİLERE KORUYUCU UYGULANDI

Hırvatistan’da ise Split kentinde Asyalı kökenli bir işçide tekil bir vaka doğrulandı. Hasta tedavi altına alınırken, yakın temaslı kişilere koruyucu tedavi uygulandı. Yetkililer, toplum için riskin çok düşük olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, cüzzamın bulaşıcı olmasına rağmen uzun süreli ve yakın temas gerektirdiğini, günlük temasla kolayca yayılmadığını söylüyor. Günümüzde hastalık, 6–12 ay süren antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileştirilebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da motorcudan hayat kurtaran hamleAntalya’da motorcudan hayat kurtaran hamle
Dağlarda pedal çeviriyorDağlarda pedal çeviriyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cüzzam hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.