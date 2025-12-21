30 yıl sonra geri dönen hastalık: Romanya ve Hırvatistan’da cüzzam paniği!

Avrupa’da uzun yıllardır görülmeyen cüzzam (lepra) hastalığı, Romanya ve Hırvatistan’da yeniden ortaya çıktı. Her iki ülkede de son 30 yılı aşkın süredir ilk kez vaka bildirildi.

VAKA TESPİT EDİLDİ

Romanya’da Sağlık Bakanlığı, Transilvanya’daki Cluj-Napoca kentinde bir masaj salonunda çalışan Asyalı bir kişide kesin vaka tespit edildiğini, üç kişinin ise şüpheli olduğunu açıkladı. Vakanın, Endonezya’ya yapılan bir ziyaretle bağlantılı olabileceği belirtildi. Masaj salonu geçici olarak kapatıldı.

YAKIN TEMASLI KİŞİLERE KORUYUCU UYGULANDI

Hırvatistan’da ise Split kentinde Asyalı kökenli bir işçide tekil bir vaka doğrulandı. Hasta tedavi altına alınırken, yakın temaslı kişilere koruyucu tedavi uygulandı. Yetkililer, toplum için riskin çok düşük olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, cüzzamın bulaşıcı olmasına rağmen uzun süreli ve yakın temas gerektirdiğini, günlük temasla kolayca yayılmadığını söylüyor. Günümüzde hastalık, 6–12 ay süren antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileştirilebiliyor.