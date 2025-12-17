31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Çalışanların merak ettiği soru yanıt buldu

Yılın son gününe girilirken milyonlarca çalışan ve öğrenci aynı sorunun yanıtını arıyor: 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor? Özellikle yılbaşı planı yapanlar için bu detay büyük önem taşıyor.

Mevzuata göre 31 Aralık resmi tatil değil ve yarım gün uygulaması bulunmaz. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar 31 Aralık’ta tam gün mesai yapar. Yılbaşı tatili ise 1 Ocak itibarıyla başlar.

1 OCAK TATİL Mİ?

Resmi tatil kapsamına giren gün 1 Ocak Yılbaşıdır ve bu tarihte kamu kurumları kapalı olur, okullarda eğitim yapılmaz. Özel sektörde ise çalışanlar, resmi tatil hükümlerine göre izinli sayılır ya da mesai yapılması halinde ek ücret alır.

Özetle; 31 Aralık yarım gün değil, tatil beklentisi olanlar için tek resmi gün 1 Ocak olarak takvimde yer alıyor.