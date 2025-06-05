31 Mart seçim sonuçlarını en yakın tahmin edenlerden biri! Sonar'dan dikkat çeken genel seçim anketi... İki parti arasındaki makas açıldı

Türkiye siyaseti son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Siyasetteki bu hareketlilik seçim anketlerine de yansıdı. Araştırma şirketlerinin seçim anketleri art arda geliyor.

Son olarak 31 Mart yerel seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden biri olan Sonar Araştırma, dikkat çeken bir genel seçim anketi yaptı.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Ankette katılımcılara 'Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. CHP ile AK Parti arasındaki fark ise dikkat çekti.

CHP, 6 PUAN FARKLA AK PARTİ'NİN ÖNÜNDE

Katılımcıların yüzde 36,8'i oy tercihlerini CHP'den yana kullandı. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,8 oldu. İki parti arasındaki fark ise 6 puan olarak ölçüldü.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Öte yandan DEM Parti yüzde 10,7 oy oranıyla üçüncü parti konumunda. MHP ise yüzde 6,8 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 6,2 Zafer Partisi yüzde 4,1 Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,9 oy aldı. Diğer ise yüzde 1,7.

Öte yandan yapılan ankette görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldı.