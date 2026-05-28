İzmir'de 33 kedi ölü bulunmuştu! Veteriner hekim tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteynerinin önündeki poşetlerde bazıları yavru 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İlk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim Hakan Erdem, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan Erdem gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Erdem, Türk Ceza Kanunu’nun 181/1 maddesi kapsamında ‘Çevreyi kasten kirletmek’ ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A-2 maddesi kapsamında ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Hakan Erdem, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla 24 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine Hakan Erdem, bir gün sonra yeniden yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erdem, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır