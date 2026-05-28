Mutfakta hareketsiz halde bulundu! Şüpheli ölüm...

Eskişehir’de Erol Kaya (59), evin mutfak bölümünde eşi tarafından ölü bulundu. Kaya’nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'deki korkunç olay, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana geldi.

MUTFAKTA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İki katlı binanın zemin katında yaşayan 1 çocuk babası Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu.

Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli bulunan Kaya’nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erol Kaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

