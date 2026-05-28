Osmaniye’de kayıp kurbanlık için dron destekli arama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kaybolan kurbanlığı bulmak için gece görüş özellikli dron ile yapılan arama çalışmaları, tesadüfen başka bir vatandaşa ait kayıp kurbanlığın bulunmasını sağladı.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Farsak bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurbanlık hayvanı kaçan bir vatandaş, hayvanın yerinin tespit edilmesi için dron pilotu Mustafa Demir’den yardım istedi. Bunun üzerine bölgede gece görüş kameralı dron ile arama çalışması başlatıldı. Farsak Deresi ve çevresinde havadan yapılan aramalar sırasında dere yatağında saklanan bir kurbanlık tespit edildi. Yapılan kontrolde bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, bölgede kurbanlığı kaybolan Mustafa Ellez isimli başka bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.
Kurbanlık bulunduğu dereden çıkarılarak sahibi Mustafa Ellez’e teslim edildi. İlk kaybolan kurbanlığı bulmak için başlatılan çalışmaların ise bölgede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

