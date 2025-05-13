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35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor! TRT'deki programa çıkınca tepki yağdı...

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin davada yargılanan ve 22,5 yıla kadar hapsi istenen MADO’nun ortağı Atilla Kanbur TRT ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı programa konuk oldu. 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve yıllarca hapsi istenen Kanbur'un TRT ekranlarına çıkartılması ise tepkileri beraberinde getirdi.

35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor! TRT'deki programa çıkınca tepki yağdı...
Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Manolya Sitesi'nin A ve B blokları 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Binada yaşayan 35 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

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25,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Binanın altında faaliyet gösteren Tarhanacı Kafe’nin sahibi ve aynı zamanda MADO’nun ortağı olan Atilla Kanbur hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Davada, Manolya Sitesi A Blok’un altında yer alan Tarhanacı Kafe'nin, binanın bağımsız duvarlarını kaldırarak izinsiz ilave kat eklentisi yaptığı ve bu durumun yıkımda etkili olduğu belirtiliyor. İlk bilirkişi raporunda Kanbur’un da sorumluluğu olduğu vurgulanırken, sanıkların itirazı üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden yedi akademisyenin hazırladığı ikinci bilirkişi raporu da benzer ifadeler içerdi.

35 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLAN KANBUR TRT'YE KONUK OLARAK ÇIKTI

22,5 yıla kadar hapsi istenen Kanbur tutuksuz yargılanırken, tepki çeken bir olay yaşandı. 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kanbur, TRT ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' adlı programa konuk olarak katıldı. Kanbur'un neşeli halleri gözlerden kaçmazken, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

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deprem Kahramanmaraş Alişan konuk trt
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