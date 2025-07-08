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35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme!

Kahramanmaraş depreminde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında, hakkında 876 yıla kadar hapis cezası istenen tek tutuklu sanık Ertan Danacı tahliye edilmişti. Cumhuriyet savcısı karara itiraz etti.

35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı soruşturmasında, kolonu kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (51), 'olası kasıtla kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Danacı, binanın sadece dekorasyon işleriyle ilgilendiğini, binanın yapımı ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını söylemişti.

35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme! 1

Ezgi Apartmanı davasında sanık Ertan Danacı’nın 23 Haziran’da ara kararla adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti. Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Binada ölenlerin yakınları ve Cumhuriyet savcısı bir üst mahkemeye başvurarak, karara itiraz edip Ertan Danacı’nın yakalanarak tutuklanmasını talep etti.

35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme! 2

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeni raporun, önceki raporlardaki şüpheleri gidermediğini ve sanığın kusurunun devam ettiğini belirtti. Tahliye edilen iç mimarın yeneden tutklanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
6 şubat
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