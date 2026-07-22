35 yıl sonra bir ilk! Kızamık vakaları rekor seviyeye ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından takip edilen verilere göre, 21 Temmuz 2026 itibarıyla ABD'de 2 bin 295 kızamık vakası kaydedildi. Böylece, 2025 yılının tamamında görülen 2 bin 289 vakalık sayı şimdiden aşılmış oldu. Bu rakam aynı zamanda ülkede 1991 yılından bu yana görülen en yüksek kızamık vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

UZMANLAR: TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloğu Prof. Dr. William Moss, yaşanan artışı "üzücü bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, salgının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi. Halk sağlığı uzmanı Jessica Steier ise, "Bu tamamen kendi elimizle oluşturduğumuz ve önlenebilecek bir sorun. Kızamığı 2000 yılında ortadan kaldırmayı başarmıştık. Şimdi ise yılların emeğinin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KIZAMIK NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Kızamık, hava yoluyla bulaşan ve en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul edilen viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre enfekte olan bir kişi, bağışıklığı olmayan 18 kişiye kadar virüsü bulaştırabiliyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve tüm vücuda yayılan kırmızı döküntüler bulunuyor. Ancak risk yalnızca döküntüyle sınırlı değil.

Kızamık; zatürre, kulak enfeksiyonu, ishal ve beyin iltihabı (ensefalit) gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ağır vakalarda ise hastaneye yatış ve ölüm riski de bulunuyor.

"BAĞIŞIKLIK HAFIZASINI SİLEBİLİYOR"

Uzmanların dikkat çektiği en önemli tehlikelerden biri de "bağışıklık amnezisi" olarak bilinen durum. Araştırmalara göre kızamık geçiren kişiler, hastalığı atlatsalar bile bağışıklık sistemleri daha önce başka hastalıklara karşı geliştirdiği korumayı kısmen kaybedebiliyor. Bu bağışıklığın yeniden oluşması ise 2 ila 3 yılı bulabiliyor.

VAKALAR NEDEN YENİDEN ARTIYOR?

Uzmanlara göre salgının temel nedenlerinden biri, kızamık aşısına yönelik tereddütlerin artması ve aşılama oranlarının düşmesi. ABD'de aşıya erişimde büyük bir sorun bulunmamasına rağmen bazı ailelerin çocuklarını aşılatmaktan kaçınması, yanlış bilgiler, aşı karşıtlığı ve sağlık sistemine duyulan güvenin azalması nedeniyle toplumsal bağışıklığın zayıfladığı belirtiliyor.

Bilim insanları ayrıca COVID-19 sonrası bazı bölgelerde okul aşı zorunluluklarının gevşetilmesinin de kızamık vakalarının yeniden yükselmesinde etkili olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, kızamığa karşı en güçlü korumanın iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK/MMR) aşısı olduğunu vurguluyor. Bilimsel çalışmalar, söz konusu aşının otizm ya da inflamatuvar bağırsak hastalığına yol açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre iki doz aşı yaptıran kişiler kızamığa karşı yüksek oranda korunurken, vakaların büyük bölümünü aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişiler oluşturuyor. Uzmanlar, aşılama oranlarının artırılmaması halinde önlenebilir hastalıklar nedeniyle sağlık sistemi üzerindeki yükün daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.