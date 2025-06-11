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36 günlük bebeği içerde uyurken katledildi! Yasak aşk iddiası tüyler ürpertti: Kocası, iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı

Burdur'da dün akşam sıralarında kahreden bir olay yaşandı. Biri 36 günlük olan iki çocuk sahibi Özge Bedir bir kadın tarafından katledildi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biriyle Özge Bedir'in eşinin geçen sene ilişkisi olduğu iddia edildi. Olay yerinden gözyaşı döken koca ve bir kişi daha yaşananların ardından gözaltına alındı.

36 günlük bebeği içerde uyurken katledildi! Yasak aşk iddiası tüyler ürpertti: Kocası, iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir (32), evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayeti ihbar eden T.A. (22) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö. (25) adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Polis, Özge Bedir'in eşi ile bir kafe işletmecisini de gözaltına aldı. Olay sırasında Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı.

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İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu.

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36 GÜNLÜK BEBEK YATAĞINDA UYUYORDU

Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.

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EŞİ OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Özge Bedir'in hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.

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'GÖNÜL İLİŞKİSİ' İDDİASI ÇIKTI

Diğer yandan askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Özge Bedir'in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi. Bunun ardından A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Burdur yasak aşk
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