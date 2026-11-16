38 bin personel alınacak! Bakan Memişoğlu duyurdu: "Son aşamaya gelindi"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü, “Sağlık Bakanlığı 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi”nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLAN PROTON CİHAZI ARTIK ÜLKEMİZDE

Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminin fiziki altyapısını ve teknolojik imkânlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirterek son bir yılda 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastanenin yapımını tamamladıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplam kamu yatak kapasitesinin 178 bin 66’ya, yoğun bakım yatak sayısının ise 26 bin 228’e çıkarıldığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerine yönelik talebin büyüklüğüne de dikkati çeken Bakan Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarına 1 milyar 138 milyon başvuru yapıldığını, aynı yıl A, B ve C grubu ameliyat sayısının 6,5 milyonu aştığını bildirdi.

Kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazının Türkiye’ye kazandırıldığını müjdeleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazın 2027 yılında hastaların hizmetine sunulacağını kaydetti.

MHRS’DE BEKLEYEN RANDEVU TALEBİNİ 390 BİNE DÜŞÜRDÜK

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu çalışmalar sonucunda 4 milyon olan bekleyen randevu talebinin bugün itibarıyla 390 bine düşürüldüğünü açıkladı.

Bekleyen taleplerin dörtte birinin belirli bir hekimden randevu alma tercihinden kaynaklandığını ifade eden Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin uygun gördükleri takdirde hastaları için uzman hekimlerden randevu alabildiğini hatırlattı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bu uygulama sayesinde artık randevu sorunumuz yok diyoruz. Aile hekimlerimiz 2026 yılının ilk 9 ayında hastanelerimizden 12,5 milyon randevu oluşturdu.” bilgisini paylaştı.

38 BİN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DETAYLARI EN KISA SÜREDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

Sağlık hizmetlerinin nitelikli şekilde sunulmasının her zaman öncelikleri olduğunu ve bu konuda en büyük gücün sağlık çalışanları olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye’de 118 bini uzman olmak üzere 251 bin hekim ve toplam 1,5 milyon sağlık çalışanıyla hizmet verildiğini bildirdi.

Sağlık ailesini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda müjdelediği 38 bin personel alımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini, ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

SON ÇEYREK ASIRDA TÜRKİYE’NİN SAĞLIK KAPASİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye’nin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinden şehir hastanelerine, insan kaynağından dijital altyapıya kadar sağlık sisteminin geliştirildiğini ve güçlendirildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bugün 1.527 hastanemiz, 275 bin hasta yatağımız ve 48 bin yoğun bakım yatağımızla güçlü bir hizmet kapasitesine sahibiz.” dedi.

"KORUYAN, GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIK" MODELİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel yaklaşımının “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli olduğunu söyleyen Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde 8 bin 413 aile sağlığı merkezinde 31 bin 111 aile hekimiyle hizmet sunulduğunu bildirdi. Göreve geldikleri günden bu yana 723 aile sağlığı merkezini hizmete açtıklarını, 372 merkezin yapımının sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu çalışmalar tamamlandığında toplam 1.095 yeni aile sağlığı merkezinin vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Aile sağlığı merkezlerine 2026 yılının ilk dokuz ayında 343 milyon kez başvuru yapıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı bulunan vatandaşları doğrudan arayarak takip ettiğini söyledi. Son bir yılda nüfusun yaklaşık yüzde 40’ına karşılık gelen 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 7,5 milyon kişide risk tespit edilerek gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kanserle mücadele kapsamında da son bir yılda 8,2 milyon tarama yapıldığını, ileri incelemeler sonucunda 21 bin 179 vatandaşa kanser tanısı konularak erken dönemde tedavi süreçlerinin başlatıldığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, “Koruyucu sağlık hizmetlerimiz sayesinde hastalıkları ilerlemeden tespit ediyor, vatandaşlarımızın tedaviye daha erken ulaşmasını sağlıyoruz.” dedi.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİMİZİN SAYISINI 366’YA ÇIKARDIK

Vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını desteklediklerini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısını 366’ya çıkardıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyenlerden fizyoterapistlere, psikologlardan çocuk gelişimi uzmanlarına kadar farklı alanlarda görev yapan sağlık çalışanlarıyla vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesine destek verdiklerini kaydetti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine olan ilginin giderek arttığını ifade eden Bakan Memişoğlu, 2026 yılının ilk on ayında bu merkezlere yapılan başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yükseldiğini belirtti. Geçen yıl “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu yıl “Hareket Yaşını Öğren” kampanyasıyla yaklaşık 3 milyon vatandaşa ulaştıklarını ve yaklaşık 650 bin vatandaşı ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığına yönlendirdiklerini aktardı.

2 BİNE YAKIN İLACI AİLE HEKİMLERİMİZCE YAZILABİLİR HÂLE GETİRDİK

Aile hekimlerinin yazabildiği ilaçların kapsamını genişlettiklerini kaydeden Sağlık Bakanı Memişoğlu, tansiyon ve kolesterol ilaçları dâhil 2 bine yakın ilacı aile hekimlerince yazılabilir hâle getirdiklerini söyledi. Bu düzenlemeler sayesinde 77 milyon muayenenin hastaneler yerine aile hekimliklerinde gerçekleşmesini sağladıklarını bildirdi.

“HER GEBEYE EBE” UYGULAMASIYLA 81 İLİMİZDE 62 BİN EBEMİZLE GÜÇLÜ BİR HİZMET AĞI OLUŞTURDUK

Anne ve bebek sağlığının bir ülkenin sağlık sisteminin gelişmişliğini gösteren en önemli ölçütlerden biri olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, bebek ölüm hızında önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, “2002 yılında binde 31,5 olan bebek ölüm hızımız binde 7,7’ye gerileyerek tarihimizin en düşük seviyesine indi. Bu sonuç, anne ve bebek sağlığını korumak için yürüttüğümüz çalışmaların başarısını gösteriyor.” dedi.

Anne adaylarına destek olmak amacıyla 81 ilde 62 bin ebeyle güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Her Gebeye Ebe” uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliklerinin son üç ayında bir ebenin eşlik ettiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, 4 bin koordinatör ebenin gebe ve lohusaları evlerinde ziyaret ettiğini, yüksek riskli gebeler ile lohusalara ilgili uzmanlık branşlarında randevu önceliği tanındığını aktardı.

Anne ve bebek için doğal ve sağlıklı olanın normal doğum olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, bu anlayışla Normal Doğum Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini söyledi. Ebe desteğinden gebe okullarına, bilgilendirme çalışmalarından doğuma hazırlık hizmetlerine kadar yürüttükleri çalışmaların katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12 düşüş sağlandığını bildiren Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez azalma eğilimine girmesi çok önemli. Himayeleri ve destekleri için Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

SON BİR YILDA 34 HASTANEMİZİN YAPIMINI TAMAMLAYARAK MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi vererek son 10 yılda 42 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 28 şehir hastanesinin açılışının gerçekleştirildiğini, 11 şehir hastanesinin daha açılışa hazırlandığını söyledi.

Son bir yılda 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastanenin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Bakan Memişoğlu, bu hastaneler arasında 1.500 yataklı Samsun, 1.300 yataklı Aydın, 2.000 yataklı Şanlıurfa ve 1.200 yataklı Ordu Şehir Hastanelerinin de bulunduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesinde ise bu yıl Kasım ayının sonunda hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

Yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Bakan Memişoğlu, 2027 yılında 5’i şehir hastanesi olmak üzere 46 hastanenin daha hizmete açılmasının planlandığını kaydetti. Sağlık yatırımlarının hastanelerle sınırlı olmadığını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile sağlığı merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları dâhil 81 ilde toplam 1.217 tesisin yatırım sürecinin devam ettiğini, bunların 486’sının inşaat aşamasında olduğunu söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE YATAK KAPASİTEMİZİ DEPREM ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 26 ARTIRDIK

Deprem bölgesindeki sağlık altyapısını yeniden inşa ederek deprem öncesinden daha güçlü hâle getirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, bölgedeki yatak kapasitesini deprem öncesine göre yüzde 26 artırarak 30 binin üzerine çıkardıklarını aktardı.

Bakan Memişoğlu, bölgede 4 bin 381 yatak kapasiteli 24 sağlık tesisinin inşaatının devam ettiğini, ayrıca 65 sağlık yatırımına ilişkin ihale, proje ve arsa çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

SENE SONUNDA YERLİ VE MİLLÎ GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSIMIZI FİLOMUZA DÂHİL EDECEĞİZ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin dünyanın en güçlü acil sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu belirterek 3 bin 659 acil sağlık istasyonunda 6 bin 505 kara ambulansıyla hizmet verildiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, son bir yılda 7 milyondan fazla vakanın müdahalesinin yapılarak sağlık tesislerine naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hava ambulansı hizmetlerinin de güçlendirildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “2008 yılında 5 hava ambulansıyla başlattığımız hizmetimizi bugün 17 hava ambulansımızla sürdürüyoruz. 4 bini bu yıl olmak üzere toplamda 77 bin vatandaşımızı sağlık tesislerine ulaştırdık. 81 ilimizde kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılın 365 günü, günün 24 saati vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yıl sonunda yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulansının da filoya dâhil edilerek acil sağlık kapasitesinin daha da güçlendirileceğini müjdeledi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN HUKUKİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını sahadan gelen ihtiyaçları da dikkate alarak güçlendirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 yılında 79, 2026 yılının ilk on ayında ise 84 yeni mevzuat çalışması yaptıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, yapılan düzenlemelerle sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve verimli yürütülmesini sağladıklarını ifade etti.

EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİ UZAKTAN SAĞLIK UYGULAMALARIYLA ENTEGRE ETTİK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2026’da 1,5 milyon vatandaşa evde sağlık, 127 bin hastaya ise palyatif bakım hizmeti sunulduğunu bildirdi. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerini uzaktan sağlık uygulamalarıyla entegre ederek bütünleşik yeni bir sağlık hizmet modeli oluşturduklarını ve pilot illerde hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Memişoğlu, “Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezimiz (ESKOM) ile entegre bu sistem sayesinde hastalarımızın hastaneye yatışından taburculuğuna, palyatif bakımından evde sağlık hizmetlerine kadar tüm süreçleri aile hekimlerimiz ve hastanelerimizle eş güdüm içerisinde dijital altyapımızla takip ediyoruz.” diye konuştu.

DİJİTAL ONAM UYGULAMASI İLE KLİNİK SÜREÇLERİMİZİ HIZLANDIRDIK

Türkiye’nin dünyada benzeri az bulunan güçlü bir dijital sağlık altyapısına sahip olduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu altyapıyı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni uygulamalarla sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Özellikle yaşlı, tam bağımlı ve 80 yaş üstündeki vatandaşlar için geliştirilen entegrasyon sayesinde önemli bir kolaylık sağlandığını ifade eden Bakan Memişoğlu, Mayıs 2025’ten bugüne kadar yaklaşık 1 milyon vatandaşın ilaç ve bakım raporlarının hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yenilendiğini kaydetti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Dijital Onam Uygulaması ile klinik süreçlerin hızlandırıldığını, sporcu sağlık raporlarının da dijitalleştirilerek düşük riskli spor branşları, okul sporları ve sosyal aktiviteler için gerekli sağlık durum belgelerinin elektronik ortamda alınmasının sağlandığını belirtti.

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTALLEŞMEYLE BAĞIŞÇI SAYISINI 4 KAT ARTIRDIK

Türkiye’nin organ naklinde nitelikli hekimleri, bilgisi ve tecrübesiyle dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Dünyada aynı anda 8 hastaya çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirebilen tek ülkeyiz.” dedi.

Hizmet verilen 152 organ nakli merkezinde son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek kolaylaştırdıklarını söyledi. Bu uygulamayla bugüne kadar 188 bin 539 vatandaşın organ bağışına ilişkin dijital vasiyetini oluşturduğunu aktaran Sağlık Bakanı Memişoğlu, yapılan düzenlemeyle yıllık bağışçı sayısının ortalama 4 kat artırıldığını, kök hücre bağışçı sayısında ise Türkiye’nin dünyada 7’nci sıraya yükseldiğini kaydetti.

102 ÜLKEYLE SAĞLIK ALANINDA ANLAŞMA YAPTIK

Türkiye’nin sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaştıklarını ve uluslararası iş birliklerini güçlendirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, bugüne kadar 102 ülkeyle sağlık alanında anlaşma yaptıklarını, 89 ülkeyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, Sudan, Somali, Arnavutluk, Nijer, Kırgızistan ve Suriye’de ikili iş birliğiyle hastanelerin işletildiği bilgisini verdi.

2025 Yılında Yaklaşık 3 Milyon Kişi Sağlık Hizmeti Almak için Türkiye’yi Tercih Etti

Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara da nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Sağlık turizminde de uluslararası ölçekte güçlü bir marka olma hedefiyle ilerliyoruz. 2025 yılında yaklaşık 3 milyon kişi sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih etti.” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlık turizminde koordinasyonu ve denetimi güçlendirmek amacıyla USHAŞ’ı (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) ve ilgili mevzuatı yeniden yapılandırdıklarını, böylece daha etkin ve koordineli bir yapı oluşturduklarını söyledi.

GEÇEN YIL 185 ÜLKEYE YAPTIĞIMIZ İLAÇ İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yerli ilaç üretimini desteklediklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bugün ülkemizde satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92’si yurt içinde üretiliyor. İlaçlarımızı dünya pazarlarıyla buluşturmaya da devam ediyoruz. Geçen yıl 185 ülkeye yaptığımız ilaç ihracatı 2,5 milyar doları aştı. Üretimi desteklerken denetimlerimizi de sürdürüyoruz. Yurt içinde 156, yurt dışında 79 ilaç üretim tesisinde denetim gerçekleştirdik. Ayrıca 2026 yılında 61 bin yurt içi ürün denetimi yaptık.” dedi.

DÜNYADA SAYILI ÜLKENİN UYGULAYABİLDİĞİ CAR-T HÜCRE TEDAVİSİNİ ÜLKEMİZDE BAŞLATTIK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasında yerli sağlık teknolojileri ve tıbbi cihaz üretiminde elde edilen gelişmelere ilişkin bilgiler vererek yerli solunum cihazlarının bugün 45 ülkeye ihraç edildiğini, Türkiye’nin ilk yerli kalp-akciğer makinesinin geliştirildiğini, yerli otomatik şok cihazının hizmete sunulduğunu ve yerli mobil röntgen cihazının hastanelerde kullanılmaya başlandığını aktardı.

Yerli üretim kapasitesinin ultrason ve hasta başı monitörleri gibi farklı tıbbi cihazlarla genişletildiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, “Geçen yıl kanser ilaçlarının ülkemizde molekülden itibaren üretilmesi için bir hedef ortaya koymuştuk. Yerli bir ilaç firmamızla iş birliğiyle bir immünoterapi ilacının klinik çalışmalarını başlattık. Dünyada sayılı ülkenin uygulayabildiği, kanser tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisini ülkemizde başlattık ve bugüne kadar birçok hastamıza başarıyla uyguladık.” şeklinde konuştu.

ÜRETİME YÖNELİK 22 ÇALIŞMANIN KLİNİK SÜRECİ BAŞLATILDI

Bilim insanlarının fikirlerini ürüne dönüştürmek amacıyla 29 hastanede TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi kurduklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, Üreten Sağlık Portalı’nın 10 bini aşkın kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Klinik araştırmalar alanında da önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, yaptıkları yasal düzenlemeyle iş birliklerinin önünü açtıklarını ve bu sayede üretime yönelik 22 çalışmanın klinik sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, bilim insanlarının fikirlerinin laboratuvarda kalmayarak ürüne, teknolojiye ve vatandaşların hayatına dokunan çözümlere dönüşmesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak “Buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresimize davet ediyorum. Hedefimiz ‘Fikirden ürüne, Türkiye’den dünyaya.’ Gelin birlikte geliştirelim, birlikte üretelim.” dedi.

ESENLİK MERKEZLERİYLE SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLİYORUZ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dünyada “wellness” olarak bilinen ve sağlıklı yaşamı merkeze alan yeni bir hizmet alanını Türkiye’de hayata geçirdiklerini belirterek “Ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Bu alana ilişkin mevzuatımızı hazırladık ve Esenlik Merkezlerini hayata geçirdik. Bu merkezlerde hekimlerimizle birlikte fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz görev yapıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre beslenme, egzersiz, psikolojik destek ve sağlıklı yaş alma gibi alanlarda kişiye özel programlar hazırlanıyor.” diye konuştu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KURUMLARIMIZLA ORTAK HAREKET EDİYORUZ

Bağımlılığın her türüyle mücadelede ilgili tüm kurumlarla ortak hareket ettiklerini ve eylem planlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütün bağımlılığının ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’deki her iki ölümden birinin kalp ve damar hastalıkları ile kanserden kaynaklandığını, solunum yolu hastalıkları da eklendiğinde bu oranın üçte ikiye ulaştığını ifade eden Bakan Memişoğlu, tütün kullanımının bu hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bu tablodan da anlaşılacağı gibi tütünle mücadelede hepimizin ortak sorumluluğu var. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak, tütünsüz bir toplum hedefimize ulaşmak için Yüce Meclisimizin desteğini bekliyorum.” dedi.

REDES İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRIYORUZ

Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) ile sorunlar ortaya çıkmadan riskleri belirlediklerini ve gerekli önlemleri zamanında aldıklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, yapay zekâ destekli veri analizleriyle farklı alanlardaki risklerin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu, “81 ilde ilk kez oluşturduğumuz REDES birimleri koordinasyonunda olası aksaklıkları önlüyor ve kamu kaynaklarını etkin kullanarak sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırıyoruz.” şeklinde konuştu.

'SAĞLIK YUVAM' PROJESİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK OLUYORUZ

Sağlık çalışanlarının ve vatandaşların haklarını birlikte gözeten çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık ailesinin çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğunu hatırlatarak “Sağlık Yuvam” projesini hayata geçirdiklerini ve sağlık çalışanları için kreş ve anaokulları açtıklarını bildirdi.

İlk etapta Ankara, Şanlıurfa ve Antalya’da kreş ve anaokullarının hizmete açıldığını belirten Bakan Memişoğlu, Muğla ve Sakarya’da da yeni kreşler için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Sağlık çalışanlarının çalışma düzenleri gözetilerek kreşlerin 7 gün 24 saat hizmet verebilecek yapıya kavuşturulacağını ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, projenin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Çalışanların motivasyonunu artıran adımların vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesine ve memnuniyetine de yansıdığını belirten Bakan Memişoğlu, “TÜİK verilerine göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4’e yükseldi. Bu artış hep birlikte ortaya koyduğumuz emeğin önemli bir göstergesi.” açıklamasını yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2027 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2027 yılı bütçe tekliflerini de milletvekilleriyle paylaştı.

Buna göre Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bütçesi 1 trilyon 967 milyar TL, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının bütçesi 3 milyar 297 milyon TL, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçesi 4 milyar 59 milyon TL, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bütçesi ise 1 milyar 682 milyon TL olarak teklif edildi.