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Son dakika | Beyoğlu Belediye Başkanvekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti

Son dakika haberi: Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa etti. İstifa açıklamasında parti içi tartışmalara dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Beyoğlu Belediye Başkanvekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'de kritik bir istifa gerçekleşti. Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika | Beyoğlu Belediye Başkanvekili Karaahmetoğlu CHP den istifa etti 1

"TARTIŞMALARIN VE AYRIŞMALARIN YEREL YÖNETİM ÇALIŞMALARINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ GÖRÜYOR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Karaahmetoğlu şunları kaydetti:

"Kıymetli komşularım,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu.

Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor.

Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum.

"İNANCIMI TAMAMEN KAYBETTİM"

Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam.

Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum.

"YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Son dakika | Beyoğlu Belediye Başkanvekili Karaahmetoğlu CHP den istifa etti 2

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa
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