39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay, Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki oğlu N.Z’yi odasında hareketsiz hale gören annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler N.Z’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan N.Z’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

N.Z’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır