3D yazıcı nedir, nasıl çalışır ve kullanılır?

Çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan ve bu amaçlara göre üretilen yazıcılar gün geçtikçe geliştirilmekte ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte yeni model yazıcılar piyasaya sürülmektedir. Lazer yazıcılar, tek fonksiyonlu yazıcılar, mega tank yazıcılar, çok işlevli yazıcılar, hepsi bir arada olan tarayıcılı yazıcılar ya da fotoğraf yazıcısı türlerinin yanı sıra son zamanların gözde yazıcı türü olan üç boyutlu yazıcılar da kullanılmaktadır.

3D yazıcı nedir? 3D yazıcı ne işe yarar?

3D yazıcı ya da üç boyutlu yazıcılar, sanal ortamda tasarlanmış olan üç boyutlu nesneleri katı formda somut objelere dönüştüren makinelerdir. Üç boyutlu tarayıcılar ile taranmış olan ürünlerin çıktısını almaktan çizilen bir tasarımın prototipini almaya kadar birçok farklı işlevi bulunan bu yazıcı türleri çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Birçok farklı fonksiyonu bulunan üç boyutlu yazıcı modelleri hem eğlence ve hobi hem de iş amaçlı olarak kullanıma müsait cihazlardır. İlk kez seksenli yılların başında ortaya çıkmış olan üç boyutlu yazıcı teknolojileri zaman içinde geliştirilerek bir sektör haline getirilmiştir. Kullanılabildiği bazı alanlar ve durumlar şunlardır:

Eğitim amacı ile

Robot kol ve el yapımında

Beyaz eşya parçaları üretiminde

Kalıp çıkartmada

Dental alanda ortodontik modellemelerde, taş, kron ve köprü yapımında

Kuyumculukta

Aksesuar malzemeleri üretiminde

Mimarlık alanında maket bina yapımında

Gıda ürünlerinde

Telefon tripodu yapımı

Kalemlik yapımı

Vazo yapımı

Avize üretimi

Kask askısı yapımı

Duvar rafı imalatı

3D yazıcı nasıl çalışır? 3D yazıcı nasıl kullanılır?

Katmanlı imalat olarak isimlendirilen bir üretim yöntemi kullanarak çalışan üç boyutlu yazıcı modelleri genel olarak materyal olarak filament adı ile de bilinen termo plastik malzeme kullanmaktadır. 3D yazıcıların çalışabilmesi için model ve tasarım gerekmektedir.

Bilgisayar ortamında çeşitli uygun programlarda tasarlanan çizimler ile üç boyutlu tarayıcılar ile taranan nesneler üç boyutlu yazıcı aracılığı ile dışa aktarılabilirler. Üç boyutlu yazıcılar stl uzantısındaki dosyaları algılayarak baskı işlemini gerçekleştirebilirler. Tüm bu işlemlerden önce cihazın nozzle adı verilen kafa kısmının yeterince ısınması gerekmektedir.