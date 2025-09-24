HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

3D yazıcı nedir, nasıl çalışır ve kullanılır?

Evlerde, iş yerlerinde ya da farklı alanlarda kullanılabilen yazıcıların türleri de kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Farklı bütçelerde olan ve her bütçeye uygun bir modeli bulunan yazıcılar üst düzey, çok işlevli ya da düşük maliyetli basit tipte üretilebilmektedir. Peki, 3D yazıcı nedir, nasıl çalışır ve kullanılır?

3D yazıcı nedir, nasıl çalışır ve kullanılır?
Ferhan Petek

Çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan ve bu amaçlara göre üretilen yazıcılar gün geçtikçe geliştirilmekte ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte yeni model yazıcılar piyasaya sürülmektedir. Lazer yazıcılar, tek fonksiyonlu yazıcılar, mega tank yazıcılar, çok işlevli yazıcılar, hepsi bir arada olan tarayıcılı yazıcılar ya da fotoğraf yazıcısı türlerinin yanı sıra son zamanların gözde yazıcı türü olan üç boyutlu yazıcılar da kullanılmaktadır.

3D yazıcı nedir? 3D yazıcı ne işe yarar?

3D yazıcı ya da üç boyutlu yazıcılar, sanal ortamda tasarlanmış olan üç boyutlu nesneleri katı formda somut objelere dönüştüren makinelerdir. Üç boyutlu tarayıcılar ile taranmış olan ürünlerin çıktısını almaktan çizilen bir tasarımın prototipini almaya kadar birçok farklı işlevi bulunan bu yazıcı türleri çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Birçok farklı fonksiyonu bulunan üç boyutlu yazıcı modelleri hem eğlence ve hobi hem de iş amaçlı olarak kullanıma müsait cihazlardır. İlk kez seksenli yılların başında ortaya çıkmış olan üç boyutlu yazıcı teknolojileri zaman içinde geliştirilerek bir sektör haline getirilmiştir. Kullanılabildiği bazı alanlar ve durumlar şunlardır:

  • Eğitim amacı ile
  • Robot kol ve el yapımında
  • Beyaz eşya parçaları üretiminde
  • Kalıp çıkartmada
  • Dental alanda ortodontik modellemelerde, taş, kron ve köprü yapımında
  • Kuyumculukta
  • Aksesuar malzemeleri üretiminde
  • Mimarlık alanında maket bina yapımında
  • Gıda ürünlerinde
  • Telefon tripodu yapımı
  • Kalemlik yapımı
  • Vazo yapımı
  • Avize üretimi
  • Kask askısı yapımı
  • Duvar rafı imalatı

3D yazıcı nasıl çalışır? 3D yazıcı nasıl kullanılır?

Katmanlı imalat olarak isimlendirilen bir üretim yöntemi kullanarak çalışan üç boyutlu yazıcı modelleri genel olarak materyal olarak filament adı ile de bilinen termo plastik malzeme kullanmaktadır. 3D yazıcıların çalışabilmesi için model ve tasarım gerekmektedir.

Bilgisayar ortamında çeşitli uygun programlarda tasarlanan çizimler ile üç boyutlu tarayıcılar ile taranan nesneler üç boyutlu yazıcı aracılığı ile dışa aktarılabilirler. Üç boyutlu yazıcılar stl uzantısındaki dosyaları algılayarak baskı işlemini gerçekleştirebilirler. Tüm bu işlemlerden önce cihazın nozzle adı verilen kafa kısmının yeterince ısınması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Madde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldıMadde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldı
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltıNiğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
3D yazıcı 3D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.