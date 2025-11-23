HABER

3’üncü Ordu Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından 3’üncü Ordu Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.Eğitim programında, olası afet durumlarında hızlı, etkili ve koordineli müdahale için gerekli bilgi ve beceriler uygulamalı olarak aktarıldı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından 3'üncü Ordu Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Eğitim programında, olası afet durumlarında hızlı, etkili ve koordineli müdahale için gerekli bilgi ve beceriler uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, afet anında kullanılacak teknikler, ekip çalışması, müdahale yöntemleri ve güvenlik adımları konusunda detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

AFAD yetkilileri, verilen eğitimin olası afetlerde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Kaynak: İHA

