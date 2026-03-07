HABER

Başkan Çerçioğlu: "Kadınların hak ettiği konuma ulaştığı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz"

Kadınlar Günü’nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettiği konuma tam anlamıyla ulaştığı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu, mesajında "Hayatın her alanında emeğiyle dünyayı güzelleştiren, varlıklarıyla toplumumuza güç katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizler, Aydın’ın bereketli topraklarında kadının gücüne, üretimine ve iradesine her zaman en ön sırada yer veren bir anlayışla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin bize sunduğu eşitlik ve özgürlük meşalesini elden ele taşıyarak; kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettiği konuma tam anlamıyla ulaştığı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Unutmayın ki, bir kadının değişimi bir aileyi, bir ailenin değişimi ise koca bir şehri değiştirir. Efeler diyarı Aydın’dan tüm dünyaya sevgi, dayanışma ve eşitlik dolu bir selam gönderiyor; şiddetin değil, başarının ve umudun konuşulduğu bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

