4 aracın karıştığı kazada anne ve 3 aylık bebeği yaralandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı kazada Ayşenur Çınar (32) ile 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Efeler-İncirliova kara yolunda meydana geldi. Efeler'den İncirliova yönüne giden Adem Özen'in kullandığı 09 CPP 190 plakalı otomobil yavaşlayıp, sağ şeritte durdu. 09 AEF 168 plakalı panelvan minibüs duramayıp Özen'in otomobiline, ona da arkadan gelen 09 ACD 555 plakalı başka panelvan minibüs çarptı. Arkadan gelen 09 EN 556 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Kamyonetteki Ayşenur Çınar ile 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne-oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın
