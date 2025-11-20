HABER

4 aydır maaş alamayan işçiler, çatıya çıktı: "İçeride biriken para yaklaşık 3.5 milyon lira"

Bolu'da bir yurt inşaatında çalışan 2 işçi, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek inşaatın çatısında eylem yaptı. Yaklaşık 3,5 milyon liralık alacakları olduğunu ifade eden Murat Suna isimli işçi, "4 aydır 1 lira para alamadık. İçeride biriken para yaklaşık 3.5 milyon lira. Bizi günden güne öteleyip duruyorlar. İşi bu noktaya getirdiler" dedi.

Olay, Bolu Altındağ Kız İmam Hatip Lisesi'ne bağlı Kız Öğrenci Yurdu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan 20 işçi, yaklaşık 4 aydır maaş alamadı. Alacaklarının ödenmemesine tepki gösteren işçilerden U.B. ve Ö.B. isimli iki çalışan, inşaatın çatısına çıkarak eylem başlattı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışması sonucu işçilerden Ö.B. güvenli şekilde çatıdan indirildi. Diğer işçi U.B. ise, taşeron firmadan garanti almadan inmeyeceğini belirterek uzun süre direndi.

Ekiplerin saatler süren uğraşları sonunda U.B.'nin de güvenlik önlemleri eşliğinde çatıdan indirildiği öğrenildi. İnşaatta çalışan işçilerin toplamda yaklaşık 3,5 milyon lira alacaklarının bulunduğu öne sürüldü.

"2 TANE ARKADAŞIMIZ ARTIK DAYANAMADILAR"

İnşaatta çalışan işçilerden Murat Suna, "Biz burada 4 aydır alacaklarımızı alamıyoruz. Demirci, kalıpçı, vinç operatörü ve şantiye şefine kadar 4 aydır 1 lira para alamadık. İçeride biriken para yaklaşık 3.5 milyon lira. Bizi günden güne öteleyip duruyorlar. İşi bu noktaya getirdiler. Herhalde onların amacı, işi bu şekilde bize bitirtip, bize ödeme yapmadan göndermek. Son noktaya geldik.

"‘BİZ KENDİMİZİ ATACAĞIZ' DEDİLER"

Dün de çağırdık beyefendileri ama sonuç alamayınca iki tane arkadaşımız artık dayanamadılar. ‘Biz kendimizi atacağız' diyerek böyle bir girişimde bulundular. Biz onları ikna edemedik. Bir tanesini ikna ettik. Diğeri eyleme devam ediyor. Burası yurt binası inşaatı. Taşeron firmadan alacaklarımızı alamıyoruz. Taşeron firmaya ulaşamıyoruz. Yüklenici firma ise ödemeyi taşeron firmaya yaptığını söylüyor. Paramızı kimden alacağımızı bilemiyoruz" dedi.

U.B. isimli işçiyi ikna için ekiplerin çalışması sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

