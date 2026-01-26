HABER

4 belediye el değiştirdi! Çumra, Kadışehri, Karalar ve Aştağul başkanları AK Parti'ye geçti

Hazar Gönüllü

AK Parti'ye 4 yeni belediye başkanı katıldı. AK Parti'ye geçen isimler Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül oldu.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 14.59'da başladı. Toplantıda, Dışişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının sunum yaptığı belirtildi.

4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Toplantıda; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye katıldı.

"PKK TÜM ŞUBELERİ İLE SİLAH BIRAKMALIDIR"

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkan kesitler şu şekilde:

  • Çok hassas günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'de çalışmalar sürüyor. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefleri birbirinden ayrılamaz. Terör örgütleri meşrulaştırılamaz. Tek Suriye tek ordu iradesindeyiz.
  • Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalıdır. PKK tüm şubeleri ile silah bırakmalı, kendini feshetmelidir. Buna Suriye, Irak ve Avrupa'daki yapılanmaları dahil. YPG hangi adı kullanırsa kullansın terör örgütüdür. SDG'nin kaybı Kürtlerin kaybı değildir. Gerçek kazanım terör örgütlerinden kurtulmaktır.

İRAN, GAZZE VE SURİYE MESAJLARI

  • İran'ı endişeyle takip ediyoruz. İran'a yönelik bir dış müdahale çok yanlış olur.
  • Gazze'de ateşkes kalıcı hale gelmeli. Filistin'i Filistinliler yönetmelidir. Gazze emlak değil, vatandır.
  • Açılan insani koridordan Suriye'ye, Ayn el-Arab'a 11 tır yardım gönderdik.
  • (DEM Parti'nin HTŞ açıklaması) Açıklamalar örgütün argümanı, ezberlenmiş. "SDG Kürtleri temsil ediyor" sözü bir itiraf.
