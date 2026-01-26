4 belediye el değiştirdi! Çumra, Kadışehri, Karalar ve Aştağul başkanları AK Parti'ye geçti

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 14.59'da başladı. Toplantıda, Dışişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının sunum yaptığı belirtildi.

4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Toplantıda; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye katıldı.

"PKK TÜM ŞUBELERİ İLE SİLAH BIRAKMALIDIR"

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkan kesitler şu şekilde:

Çok hassas günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'de çalışmalar sürüyor. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefleri birbirinden ayrılamaz. Terör örgütleri meşrulaştırılamaz. Tek Suriye tek ordu iradesindeyiz.

Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalıdır. PKK tüm şubeleri ile silah bırakmalı, kendini feshetmelidir. Buna Suriye, Irak ve Avrupa'daki yapılanmaları dahil. YPG hangi adı kullanırsa kullansın terör örgütüdür. SDG'nin kaybı Kürtlerin kaybı değildir. Gerçek kazanım terör örgütlerinden kurtulmaktır.

İRAN, GAZZE VE SURİYE MESAJLARI