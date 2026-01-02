HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

4 binden fazla uydunun yörüngesi ani bir kararla alçaltılacak! Nedeni ise oldukça şaşırtıcı

SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Nicolls'un açıklamasına göre Starlink, bu yıl yaklaşık 4.400 uydusunun yörüngesini alçaltacak. Bu kararın arkasında ise "solar minimum" ve daha fazlası var.

4 binden fazla uydunun yörüngesi ani bir kararla alçaltılacak! Nedeni ise oldukça şaşırtıcı
Enes Çırtlık

Dünya'nın yörüngesi hiç olmadığı kadar kalabalıkken, dikkat çeken açıklama SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Nicolls'ten geldi. Nicolls, yaptığı açıklamada, şirketin 4.400 uydusunun yörüngesini alçaltacağını duyurdu.

UYDULAR 550 KM'DEN 480 KM'YE İNDİRİLECEK

Nicolls, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin "uydu takım yıldızında önemli bir yeniden yapılandırmaya başladığını" belirtti. Bu kapsamda, yaklaşık 550 kilometrede yörüngede bulunan tüm uydular, yaklaşık 480 kilometreye indirilecek. Engadget'te yer alan habere göre, bu hamle; çarpışma riskini azaltmayı, uyduları daha az "kalabalık" bir bölgeye yerleştirmeyi ve herhangi bir kaza durumunda uyduların yörüngeden daha hızlı çıkmasını (deorbit) sağlamayı amaçlıyor.

4 binden fazla uydunun yörüngesi ani bir kararla alçaltılacak! Nedeni ise oldukça şaşırtıcı 1

"SOLAR MİNUMUM" FAKTÖRÜ

Nicolls, "Uyduların alçaltılması Starlink yörüngelerini sıkılaştıracak ve uzay güvenliğini çeşitli yollarla artıracak," diyerek, Güneş’in yaklaşık 11 yıllık döngüsünde aktivitenin en düşük olduğu "solar minimum" dönemine de işaret etti. Bir sonraki solar minimumun 2030'ların başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Nicolls teknik gerekçeyi şöyle açıkladı:

"Solar minimum yaklaştıkça atmosferik yoğunluk azalır, bu da herhangi bir irtifada 'balistik bozunma' (uydunun doğal sürtünme ile irtifa kaybedip atmosfere girmesi) süresini uzatır. İrtifayı düşürmek, solar minimum sırasında balistik bozunma süresinde %80'den fazla azalma anlamına gelecek; yani kontrolsüz bir durumda 4 yıldan fazla sürecek bir süreç birkaç aya inecek."

ÇİN İLE YAŞANAN "YAKIN GEÇİŞ"

Bu duyuru, Starlink'in uydularından birinin bir anormallik yaşadığını açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.

Sadece birkaç gün önce Nicolls, Çin'den fırlatılan bir grup uyduyla yaşanan "teğet geçme" olayını paylaşmıştı. Son duyurusuyla Nicolls, Starlink uydularını alçaltmanın "özellikle diğer uydu operatörlerinin koordine edilmemiş manevraları ve fırlatmaları gibi kontrol edilmesi zor risklere karşı, takım yıldızının güvenliğini daha da artıracağını" ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de korkunç kaza! 1 yıl önce evlenmişlerdiEskişehir’de korkunç kaza! 1 yıl önce evlenmişlerdi
İşte 2026'nın 2025'e benzemeyeceğinin ilk işareti!İşte 2026'nın 2025'e benzemeyeceğinin ilk işareti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay SpaceX Starlink Uydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.