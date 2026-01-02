4 binden fazla uydunun yörüngesi ani bir kararla alçaltılacak! Nedeni ise oldukça şaşırtıcı

Dünya'nın yörüngesi hiç olmadığı kadar kalabalıkken, dikkat çeken açıklama SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Nicolls'ten geldi. Nicolls, yaptığı açıklamada, şirketin 4.400 uydusunun yörüngesini alçaltacağını duyurdu.

UYDULAR 550 KM'DEN 480 KM'YE İNDİRİLECEK

Nicolls, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin "uydu takım yıldızında önemli bir yeniden yapılandırmaya başladığını" belirtti. Bu kapsamda, yaklaşık 550 kilometrede yörüngede bulunan tüm uydular, yaklaşık 480 kilometreye indirilecek. Engadget'te yer alan habere göre, bu hamle; çarpışma riskini azaltmayı, uyduları daha az "kalabalık" bir bölgeye yerleştirmeyi ve herhangi bir kaza durumunda uyduların yörüngeden daha hızlı çıkmasını (deorbit) sağlamayı amaçlıyor.

"SOLAR MİNUMUM" FAKTÖRÜ

Nicolls, "Uyduların alçaltılması Starlink yörüngelerini sıkılaştıracak ve uzay güvenliğini çeşitli yollarla artıracak," diyerek, Güneş’in yaklaşık 11 yıllık döngüsünde aktivitenin en düşük olduğu "solar minimum" dönemine de işaret etti. Bir sonraki solar minimumun 2030'ların başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Nicolls teknik gerekçeyi şöyle açıkladı:

"Solar minimum yaklaştıkça atmosferik yoğunluk azalır, bu da herhangi bir irtifada 'balistik bozunma' (uydunun doğal sürtünme ile irtifa kaybedip atmosfere girmesi) süresini uzatır. İrtifayı düşürmek, solar minimum sırasında balistik bozunma süresinde %80'den fazla azalma anlamına gelecek; yani kontrolsüz bir durumda 4 yıldan fazla sürecek bir süreç birkaç aya inecek."

ÇİN İLE YAŞANAN "YAKIN GEÇİŞ"

Bu duyuru, Starlink'in uydularından birinin bir anormallik yaşadığını açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.

Sadece birkaç gün önce Nicolls, Çin'den fırlatılan bir grup uyduyla yaşanan "teğet geçme" olayını paylaşmıştı. Son duyurusuyla Nicolls, Starlink uydularını alçaltmanın "özellikle diğer uydu operatörlerinin koordine edilmemiş manevraları ve fırlatmaları gibi kontrol edilmesi zor risklere karşı, takım yıldızının güvenliğini daha da artıracağını" ekledi.