HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir babanın 4 çocuğunu kemerle dövdüğü görüntüler dehşete düşürmüştü. Olaya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, "Dolaşıma sokulan videonun güncel bir olaya ilişkin olmadığı; geçmiş yıllarda yaşanmış ve adli süreci kesin olarak sonuçlanmış bir dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi

İhsaniye ilçesinde yaşayan M.M.'nin, husumetli olduğu kayınvalidesi ve kayınbiraderinin evine gittikleri gerekçesiyle 4 çocuğunu kemerle dövdüğü görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından Afyonkarahisar Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLER 2023 YILINA AİT ÇIKTI

Olaya ilişkin görüntülerin 2023 yılında ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Son günlerde bazı basın- yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çocuklara yönelik şiddet içerdiği görülen bir video yeniden dolaşıma sokulmuştur.

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi 1

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu görüntüler 2023 yılında ortaya çıkmış olup, ilgili tarihte adli mercilerin talimatları doğrultusunda kolluk birimlerimiz tarafından gerekli inceleme ve tahkikat derhal gerçekleştirilmiş, süreç ilgili makamlarca tamamlanmıştır.

Bu nedenle yeniden dolaşıma sokulan videonun güncel bir olaya ilişkin olmadığı; geçmiş yıllarda yaşanmış ve adli süreci kesin olarak sonuçlanmış bir dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi 2

Ayrıca, bazı basın- yayın organlarının teyitsiz, eski ve güncelliğini yitirmiş bir olayı yeniymiş gibi kamuoyuna sunması; doğruluk, güvenilirlik, güncellik, tarafsızlık, kamu yararı ve kaynak doğrulama gibi haberciliğin temel prensiplerini açıkça ihlal etmekte ve basın ahlak ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi 3

Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlar karşısında vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerekmektedir." Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiGaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarma 320 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdiJandarma 320 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.