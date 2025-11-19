4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekmişti! Valilikten açıklama geldi

İhsaniye ilçesinde yaşayan M.M.'nin, husumetli olduğu kayınvalidesi ve kayınbiraderinin evine gittikleri gerekçesiyle 4 çocuğunu kemerle dövdüğü görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından Afyonkarahisar Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLER 2023 YILINA AİT ÇIKTI

Olaya ilişkin görüntülerin 2023 yılında ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Son günlerde bazı basın- yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çocuklara yönelik şiddet içerdiği görülen bir video yeniden dolaşıma sokulmuştur.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu görüntüler 2023 yılında ortaya çıkmış olup, ilgili tarihte adli mercilerin talimatları doğrultusunda kolluk birimlerimiz tarafından gerekli inceleme ve tahkikat derhal gerçekleştirilmiş, süreç ilgili makamlarca tamamlanmıştır.

Bu nedenle yeniden dolaşıma sokulan videonun güncel bir olaya ilişkin olmadığı; geçmiş yıllarda yaşanmış ve adli süreci kesin olarak sonuçlanmış bir dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ayrıca, bazı basın- yayın organlarının teyitsiz, eski ve güncelliğini yitirmiş bir olayı yeniymiş gibi kamuoyuna sunması; doğruluk, güvenilirlik, güncellik, tarafsızlık, kamu yararı ve kaynak doğrulama gibi haberciliğin temel prensiplerini açıkça ihlal etmekte ve basın ahlak ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlar karşısında vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerekmektedir." Kaynak: DHA