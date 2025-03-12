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4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

12.03.2025 14:06
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Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli bir aracın yanında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Cansız bedenin yanındaki 13 boş kovan ise dikkat çekmişti. Menteşeli'nin Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Acı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli’nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli’nin Tiktok fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

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4 ÇOCUĞU VARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Menteşeli’nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

FENOMEN ÇIKTI! SON PAYLAŞIMINI SAATLER ÖNCE YAPMIŞ

Menteşeli’nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

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BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tiktok Aydın
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