HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

4 ilde 'Daltonlar' operasyonu! Örgüt lideri B.Y. yakalandı

İçerik devam ediyor

Kırklareli merkezli 4 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Olası kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' İşyeri kurşunlama, 'Şantaj', 'İftira', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

4 ilde Daltonlar operasyonu! Örgüt lideri B.Y. yakalandı 1

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmada; kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi, gözaltına alındı.

4 ilde Daltonlar operasyonu! Örgüt lideri B.Y. yakalandı 2

ÖRGÜT LİDERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında; örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 10 tabanca, 24 fişek, 1 tüfek, 8 bıçak, muşta, kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde ile 10 bin 170 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acılı abla o detayı anlattı: "Telefonla konuştuk, o durum beni şaşırtmıştı"Acılı abla o detayı anlattı: "Telefonla konuştuk, o durum beni şaşırtmıştı"
Böcek ailesinin öldüğü faciada yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: 2 farklı ilaç kullandımBöcek ailesinin öldüğü faciada yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: 2 farklı ilaç kullandım

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kırklareli Daltonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.