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4 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 kişi tutuklandı: 700 milyonluk vurgun yapmışlar

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında, Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün yaklaşık 700 milyon lira haksız kazan elde ettiği değerlendirilirken, ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 kişi tutuklandı: 700 milyonluk vurgun yapmışlar
Begüm Özkaynak

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu, örgütlü suç yapısına yönelik sürdürülen soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk operasyonda tutuklanan 13 şüphelinin ardından, soruşturmanın ikinci dalgası da hayata geçirildi. Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri tespit edildi. Bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapmaları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Adana, Mersin ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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700 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, örgüt üyelerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde 400'den fazla kişiye ait GSM hattı ve banka hesabını kullandıkları tespit edildi. Yapılan ilk hesaplamalara göre, suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 700 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiği değerlendiriliyor.

Emniyet yetkilileri, siber suçlarla mücadele kapsamında benzer nitelikteki soruşturmalara titizlikle devam edileceğini bildirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Mersin Kastamonu Nevşehir
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