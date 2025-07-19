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4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat...

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Başkent Ankara iki gündür sağanak yağışların etkisinde... Keçiören'de sele sebebiyet veren sağanak yağıştan sonra İçişleri Bakanlığı Ankara için ikinci bir uyarıda daha bulundu. Bakanlık saat vererek dört ilk için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar!

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü. Günün ağarmasıyla vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarını ve evlerini temizlerken, cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı. Ankara için yeni bir uyarı daha geldi.

4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat... 1

İÇİŞLERİ'NDEN 4 İLE 'SARI KODLU' UYARI!

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'DEN ANKARA İÇİN UYARI

Yapılan açıklama şu şekilde;

Ankara'nın Kuzeydoğusunda Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sağanak
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